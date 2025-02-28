Live
  • Пт 28.02.2025
  • Харьков  -4°С
  • USD 41.51
  • EUR 43.49

До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку

Общество 18:04   28.02.2025
Елена Нагорная
До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку

В Харькове будут судить 51-летнего мужчину, который, по данным следствия, поздно вечером 15 ноября 2024 года сделал ложное сообщение о заминировании тремя килограммами тротила трех мостов в городе.

Как информируют в областной прокуратуре, фигурант звонил на линию «112». Правоохранители искали взрывные устройства, однако ничего не обнаружили.

«Личность псевдоминера установили. Им оказался безработный харьковчанин. В тот вечер он выпивал в одиночестве. Объяснил, что хотел просто пошутить», — рассказали в ведомстве.

Мужчину будут судить в Киевском райсуде г. Харькова по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, что грозило гибелью людей или другими тяжелыми последствиями (ч. 1 ст. 259 УКУ). Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.

Читайте также: Заявил о заминировании станции метро, чтоб отомстить: что грозит харьковчанину

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ
Терминал на Харьковщине «подвел» мужчину, у него украли 40 тысяч гривен – НПУ
28.02.2025, 14:26
Новости Харькова — главное 28 февраля: обстрелы, приехали специалисты ЮНЕСКО
Новости Харькова — главное 28 февраля: обстрелы, приехали специалисты ЮНЕСКО
28.02.2025, 17:10
Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)
Утром РФ забросала Харьковщину КАБами: где «прилетело», последствия (фото)
28.02.2025, 13:13
Харьковчанин в кафе заявил, что «Украина сама виновата»: какой срок ему грозит
Харьковчанин в кафе заявил, что «Украина сама виновата»: какой срок ему грозит
28.02.2025, 16:21
Ночные взрывы в пригороде: в прокуратуре показали последствия (фото, видео)
Ночные взрывы в пригороде: в прокуратуре показали последствия (фото, видео)
28.02.2025, 10:25
До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку
До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку
28.02.2025, 18:04

Новости по теме:

17:13
Заявил о заминировании станции метро, чтоб отомстить: что грозит харьковчанину
15:59
Синегубов о заминированности Харьковщины и как с этим борются (видео)
15:12
В Харькове из-за сообщения о заминировании закрывали станцию ​​метро
20:11
За телефонный звонок 19-летнему парню в Харькове грозит до восьми лет тюрьмы
11:56
Аграрии на Харьковщине работают в зоне 0,5-0,7 км от границы с РФ — ХОВА

Вы читали новость: «До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 18:04;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 51-летнего мужчину, который, по данным следствия, поздно вечером 15 ноября 2024 года сделал ложное сообщение о заминировании трех мостов в городе.".