До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку

В Харькове будут судить 51-летнего мужчину, который, по данным следствия, поздно вечером 15 ноября 2024 года сделал ложное сообщение о заминировании тремя килограммами тротила трех мостов в городе.

Как информируют в областной прокуратуре, фигурант звонил на линию «112». Правоохранители искали взрывные устройства, однако ничего не обнаружили.

«Личность псевдоминера установили. Им оказался безработный харьковчанин. В тот вечер он выпивал в одиночестве. Объяснил, что хотел просто пошутить», — рассказали в ведомстве.

Мужчину будут судить в Киевском райсуде г. Харькова по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, что грозило гибелью людей или другими тяжелыми последствиями (ч. 1 ст. 259 УКУ). Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.