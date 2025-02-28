До шести лет тюрьмы грозит харьковчанину за нетрезвую шутку
В Харькове будут судить 51-летнего мужчину, который, по данным следствия, поздно вечером 15 ноября 2024 года сделал ложное сообщение о заминировании тремя килограммами тротила трех мостов в городе.
Как информируют в областной прокуратуре, фигурант звонил на линию «112». Правоохранители искали взрывные устройства, однако ничего не обнаружили.
«Личность псевдоминера установили. Им оказался безработный харьковчанин. В тот вечер он выпивал в одиночестве. Объяснил, что хотел просто пошутить», — рассказали в ведомстве.
Мужчину будут судить в Киевском райсуде г. Харькова по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва, что грозило гибелью людей или другими тяжелыми последствиями (ч. 1 ст. 259 УКУ). Ему грозит от двух до шести лет лишения свободы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заминирование, новости Харькова, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2025 в 18:04;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить 51-летнего мужчину, который, по данным следствия, поздно вечером 15 ноября 2024 года сделал ложное сообщение о заминировании трех мостов в городе.".