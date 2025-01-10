Заявил о заминировании станции метро, чтоб отомстить: что грозит харьковчанину

Харьковчанина обвиняют в фейковом сообщении о заминировании станции метро «Исторический музей» в июле 2024 года.

Как сообщают в областной прокуратуре, сотрудники подземки не пустили мужчину на станцию, потому что он был нетрезв. Харьковчанину это не понравилось, поэтому он решил отомстить. Мужчина вышел из метро, попросил у прохожей телефон, чтобы позвонить на номер «102», потому что у него якобы случилась беда, и заявил о заминировании станции.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа — по указанному адресу были проведены проверки и обследования. Никаких опасных устройств или веществ на станции не нашли.

Ранее судимый 20-летний мужчина под стражей. Обвинительный акт по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва помещения объекта критической инфраструктуры (ч. 2 ст. 259 УКУ) передан в Киевский райсуд Харькова. Мужчине грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.