Заявил о заминировании станции метро, чтоб отомстить: что грозит харьковчанину
Харьковчанина обвиняют в фейковом сообщении о заминировании станции метро «Исторический музей» в июле 2024 года.
Как сообщают в областной прокуратуре, сотрудники подземки не пустили мужчину на станцию, потому что он был нетрезв. Харьковчанину это не понравилось, поэтому он решил отомстить. Мужчина вышел из метро, попросил у прохожей телефон, чтобы позвонить на номер «102», потому что у него якобы случилась беда, и заявил о заминировании станции.
На место сразу выехала следственно-оперативная группа — по указанному адресу были проведены проверки и обследования. Никаких опасных устройств или веществ на станции не нашли.
Ранее судимый 20-летний мужчина под стражей. Обвинительный акт по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва помещения объекта критической инфраструктуры (ч. 2 ст. 259 УКУ) передан в Киевский райсуд Харькова. Мужчине грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заминирование, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 17:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанина обвиняют в фейковом сообщении о заминировании станции метро «Исторический музей» в июле 2024 года.".