Live
  • Пт 10.01.2025
  • Харьков  +7°С
  • USD 42.28
  • EUR 43.56

Заявил о заминировании станции метро, чтоб отомстить: что грозит харьковчанину

Общество 17:13   10.01.2025
Елена Нагорная
Заявил о заминировании станции метро, чтоб отомстить: что грозит харьковчанину

Харьковчанина обвиняют в фейковом сообщении о заминировании станции метро «Исторический музей» в июле 2024 года.

Как сообщают в областной прокуратуре, сотрудники подземки не пустили мужчину на станцию, потому что он был нетрезв. Харьковчанину это не понравилось, поэтому он решил отомстить. Мужчина вышел из метро, попросил у прохожей телефон, чтобы позвонить на номер «102», потому что у него якобы случилась беда, и заявил о заминировании станции.

На место сразу выехала следственно-оперативная группа — по указанному адресу были проведены проверки и обследования. Никаких опасных устройств или веществ на станции не нашли.

Ранее судимый 20-летний мужчина под стражей. Обвинительный акт по факту заведомо ложного сообщения о подготовке взрыва помещения объекта критической инфраструктуры (ч. 2 ст. 259 УКУ) передан в Киевский райсуд Харькова. Мужчине грозит от четырех до восьми лет тюрьмы.

Читайте также: Харьковчанин «заминировал» ТЦ в Ивано-Франковске – прокуратура сообщила детали

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Конфликт между ТЦК и адвокатом в Харькове набирает обороты: реакция омбудсмена
Конфликт между ТЦК и адвокатом в Харькове набирает обороты: реакция омбудсмена
10.01.2025, 14:43
Света не будет в одном из районов Харькова в воскресенье: адреса
Света не будет в одном из районов Харькова в воскресенье: адреса
10.01.2025, 15:20
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
Синегубов: «Готовы к ухудшению ситуации» – что происходит на Харьковщине
09.01.2025, 11:53
Новости Харькова — главное за 10.01: где продвинулась РФ, температурный рекорд
Новости Харькова — главное за 10.01: где продвинулась РФ, температурный рекорд
10.01.2025, 16:52
Погода в январе бьет рекорды в Харькове. Когда ждать похолодания
Погода в январе бьет рекорды в Харькове. Когда ждать похолодания
10.01.2025, 13:23
Силовики наведались в квартиру харьковчанина и нашли там разное оружие
Силовики наведались в квартиру харьковчанина и нашли там разное оружие
10.01.2025, 17:48

Новости по теме:

15:59
Синегубов о заминированности Харьковщины и как с этим борются (видео)
15:12
В Харькове из-за сообщения о заминировании закрывали станцию ​​метро
20:11
За телефонный звонок 19-летнему парню в Харькове грозит до восьми лет тюрьмы
11:56
Аграрии на Харьковщине работают в зоне 0,5-0,7 км от границы с РФ — ХОВА
18:23
Волна псевдоминирований: кто сегодня получил анонимки в Харькове и области

Вы читали новость: «Заявил о заминировании станции метро, чтоб отомстить: что грозит харьковчанину»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 10 января 2025 в 17:13;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковчанина обвиняют в фейковом сообщении о заминировании станции метро «Исторический музей» в июле 2024 года.".