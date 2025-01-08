Харьковчанин «заминировал» ТЦ в Ивано-Франковске – прокуратура сообщила детали
В Ивано-Франковске арестовали 41-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, сообщал о «заминировании» торгового центра.
По данным Ивано-Франковской областной прокуратуры, мужчина совместно с другим лицом за денежное вознаграждение установил в своей квартире в Харькове специальное оборудование для распространения ложных сообщений о заминировании.
«В частности, в ноябре с помощью этого устройства был совершен звонок на линию колл-центра одного из торговых заведений в Ивано-Франковске и сообщена ложная информация о подготовке взрыва в помещении», — рассказали правоохранители.
В прокуратуре добавили, что после проверки помещения и обследования прилегающей территории взрывные устройства и взрывоопасные вещества не обнаружили.
Сейчас харьковчанина задержали. Ему сообщили о подозрении по факту соучастия в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 259 УКУ).
«Сейчас проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных правонарушений и сотрудничества с агентами рф, а также устанавливаются его сообщники», — отметили правоохранители.
Если вину мужчину докажут, фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
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- Категории: Украина, Харьков; Теги: заминировал, Ивано-Франковск, прокуратура, тц, харьковчанин;
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- • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 13:45;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Ивано-Франковске арестовали 41-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, сообщал о «заминировании» торгового центра.".