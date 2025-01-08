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Харьковчанин «заминировал» ТЦ в Ивано-Франковске – прокуратура сообщила детали

Украина 13:45   08.01.2025
Виктория Яковенко
Харьковчанин «заминировал» ТЦ в Ивано-Франковске – прокуратура сообщила детали Фото иллюстративное

В Ивано-Франковске арестовали 41-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, сообщал о «заминировании» торгового центра.

По данным Ивано-Франковской областной прокуратуры, мужчина совместно с другим лицом за денежное вознаграждение установил в своей квартире в Харькове специальное оборудование для распространения ложных сообщений о заминировании.

«В частности, в ноябре с помощью этого устройства был совершен звонок на линию колл-центра одного из торговых заведений в Ивано-Франковске и сообщена ложная информация о подготовке взрыва в помещении», — рассказали правоохранители.

В прокуратуре добавили, что после проверки помещения и обследования прилегающей территории взрывные устройства и взрывоопасные вещества не обнаружили.

Сейчас харьковчанина задержали. Ему сообщили о подозрении по факту соучастия в заведомо ложном сообщении об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 259 УКУ).

«Сейчас проверяется причастность подозреваемого к совершению аналогичных правонарушений и сотрудничества с агентами рф, а также устанавливаются его сообщники», — отметили правоохранители.

Если вину мужчину докажут, фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 января 2025 в 13:45;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Ивано-Франковске арестовали 41-летнего харьковчанина, который, по данным следствия, сообщал о «заминировании» торгового центра.".