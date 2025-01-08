Харків’янин «замінував» ТЦ в Івано-Франківську – прокуратура повідомила деталі
В Івано-Франківську арештували 41-річного харків’янина, який, за даними слідства, повідомляв про «замінування» торгового центру.
За даними Івано-Франківської обласної прокуратури, чоловік спільно із іншою особою, за грошову винагороду встановив у своїй квартирі у Харкові спеціальне обладнання для поширення неправдивих повідомлень про замінування.
«Зокрема у листопаді за допомогою цього пристрою здійснено дзвінок на лінію кол-центру одного з торгівельних закладів у Івано-Франківську та повідомлено неправдиву інформацію про підготовку вибуху в приміщенні», – розповіли правоохоронці.
У прокуратурі додали, що після перевірки приміщення та обстеження прилеглої території, вибухові пристрої та вибухонебезпечні речовини не виявили.
Наразі харків’янина затримали. Йому повідомили про підозру за фактом співучасті у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 259 ККУ).
«Наразі перевіряється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних правопорушень та співпраці з агентами рф, а також встановлюються його спільники», – зазначили правоохоронці.
Якщо провину чоловіка доведуть, фігуранту загрожує до шести років тюрми.
Читайте також: «Мінував» обленерго у Харкові через відключення світла: підозрюють чоловіка
- Категорії: Україна, Харків; Теги: заминировал, Ивано-Франковск, прокуратура, тц, харьковчанин;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’янин «замінував» ТЦ в Івано-Франківську – прокуратура повідомила деталі»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 13:45;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Івано-Франківську арештували 41-річного харків’янина, який, за даними слідства, повідомляв про «замінування» торгового центру.".