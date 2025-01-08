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Харків’янин «замінував» ТЦ в Івано-Франківську – прокуратура повідомила деталі

Україна 13:45   08.01.2025
Вікторія Яковенко
Харків’янин «замінував» ТЦ в Івано-Франківську – прокуратура повідомила деталі Фото ілюстративне

В Івано-Франківську арештували 41-річного харків’янина, який, за даними слідства, повідомляв про «замінування» торгового центру.

За даними Івано-Франківської обласної прокуратури, чоловік спільно із іншою особою, за грошову винагороду встановив у своїй квартирі у Харкові спеціальне обладнання для поширення неправдивих повідомлень про замінування.

«Зокрема у листопаді за допомогою цього пристрою здійснено дзвінок на лінію кол-центру одного з торгівельних закладів у Івано-Франківську та повідомлено неправдиву інформацію про підготовку вибуху в приміщенні», – розповіли правоохоронці.

У прокуратурі додали, що після перевірки приміщення та обстеження прилеглої території, вибухові пристрої та вибухонебезпечні речовини не виявили.

Наразі харків’янина затримали. Йому повідомили про підозру за фактом співучасті у завідомо неправдивому повідомленні про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 259 ККУ).

«Наразі перевіряється причетність підозрюваного до вчинення аналогічних правопорушень та співпраці з агентами рф, а також встановлюються його спільники», – зазначили правоохоронці.

Якщо провину чоловіка доведуть, фігуранту загрожує до шести років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Січня 2025 в 13:45;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Івано-Франківську арештували 41-річного харків’янина, який, за даними слідства, повідомляв про «замінування» торгового центру.".