Заявив про замінування станції метро, аби помститись: що загрожує харків’янину

Харків’янина обвинувачують у фейковому повідомленні про замінування станції метро “Історичний музей” у липні 2024 року.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, працівники підземки не пустили чоловіка на станцію, бо він був напідпитку. Харківʼянину це не сподобалось, тому він вирішив помститись. Він вийшов з метро, попросив у перехожої телефон, щоб зателефонувати на номер «102», бо в нього начебто сталось лихо, і заявив про замінування станції.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група – за вказаною адресою були проведені перевірки та обстеження. Жодних небезпечних пристроїв чи речовин на станції не знайшли.

Нині раніше судимий 20-річний громадянин під вартою. Обвинувальний акт за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху приміщення об’єкта критичної інфраструктури (ч. 2 ст. 259 ККУ) переданий до Київського райсуду Харкова. Чоловікові загрожує від чотирьох до восьми років тюрми.