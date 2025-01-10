Заявив про замінування станції метро, аби помститись: що загрожує харків’янину
Харків’янина обвинувачують у фейковому повідомленні про замінування станції метро “Історичний музей” у липні 2024 року.
Як повідомляють в обласній прокуратурі, працівники підземки не пустили чоловіка на станцію, бо він був напідпитку. Харківʼянину це не сподобалось, тому він вирішив помститись. Він вийшов з метро, попросив у перехожої телефон, щоб зателефонувати на номер «102», бо в нього начебто сталось лихо, і заявив про замінування станції.
На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група – за вказаною адресою були проведені перевірки та обстеження. Жодних небезпечних пристроїв чи речовин на станції не знайшли.
Нині раніше судимий 20-річний громадянин під вартою. Обвинувальний акт за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху приміщення об’єкта критичної інфраструктури (ч. 2 ст. 259 ККУ) переданий до Київського райсуду Харкова. Чоловікові загрожує від чотирьох до восьми років тюрми.
Читайте також: Харків’янин «замінував» ТЦ в Івано-Франківську – прокуратура повідомила деталі
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заминирование, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Заявив про замінування станції метро, аби помститись: що загрожує харків’янину»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 17:13;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янина обвинувачують у фейковому повідомленні про замінування станції метро “Історичний музей” у липні 2024 року.".