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Заявив про замінування станції метро, аби помститись: що загрожує харків’янину

Суспільство 17:13   10.01.2025
Олена Нагорна
Заявив про замінування станції метро, аби помститись: що загрожує харків’янину

Харків’янина обвинувачують у фейковому повідомленні про замінування станції метро “Історичний музей” у липні 2024 року.

Як повідомляють в обласній прокуратурі, працівники підземки не пустили чоловіка на станцію, бо  він був напідпитку. Харківʼянину це не сподобалось, тому він вирішив помститись. Він вийшов з метро, попросив у перехожої телефон, щоб зателефонувати на номер «102», бо в нього начебто сталось лихо, і заявив про замінування станції.

На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група – за вказаною адресою були проведені перевірки та обстеження. Жодних небезпечних пристроїв чи речовин на станції не знайшли.

Нині раніше судимий 20-річний громадянин під вартою. Обвинувальний акт за фактом завідомо неправдивого повідомлення про підготовку вибуху приміщення об’єкта критичної інфраструктури (ч. 2 ст. 259 ККУ) переданий до Київського райсуду Харкова. Чоловікові загрожує від чотирьох до восьми років тюрми.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Січня 2025 в 17:13;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харків’янина обвинувачують у фейковому повідомленні про замінування станції метро “Історичний музей” у липні 2024 року.".