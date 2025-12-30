Новини Харкова – головне за 30 грудня: ніч була тривожною
Основні новини поточної доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
8:25
17 разів атакували російські військові на Харківщині протягом минулої доби – Генштаб ЗСУ
▪️На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни відбили 12 атак поблизу Вовчанських Хуторів, Вовчанська, Стариці, Приліпки та у бік населених пунктів Ізбицьке та Колодязне.
▪️На Куп’янському напрямку було п’ять атак росіян. Оборонці відбивали штурми супротивника поблизу населеного пункту Піщане та у бік Петропавлівки.
7:21
Повітряні тривоги у Харкові лунали всю ніч
Їх оголошували з 23:17 до 23:53, з 2:26 до 2:59 та з 4:40 до 7:01.
О 23:21 Повітряні сили ЗСУ повідомили про пуски КАБів на Харківщину.
Другу за ніч тривогу оголошували через загрозу балістики й о 2:29 попередили про швидкісну ціль на Харківщині.
Під ранок по Харківщині також запускали КАБи. Крім того, над регіоном були помічені безпілотники.
Згідно з публікаціями Повітряних сил ЗСУ, неспокійною ніч також була для Одеської, Запорізької, Донецької, Сумської та Дніпропетровської областей.
