Live

Новости Харькова — главное 31 марта: как прошла ночь

Общество 08:16   31.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб

В утренней сводке 31 марта Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые зафиксировали на Харьковщине в течение суток.

На севере области Силы обороны отбили три атаки россиян в районе Старицы и Волчанска. Тем временем на Купянском направлении было 11 боев около Новоосиново, Куриловки, Боровской Андреевки, Песчаного и Купянска.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 140 боевых столкновений. Вчера противник совершил 85 авиационных ударов, сбросив 266 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9132 дронов-камикадзе и осуществил 3964 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 77 — из реактивных систем залпового огня», – отметили в Генштабе.

07:20

Почему ночью в Харькове звучала тревога

Дважды объявляли тревогу этой ночью в Харькове. Первый раз – в 01:02, ранее появилась информация о беспилотниках в области. Однако о прямой угрозе для города не сообщали ни украинские защитники, ни мониторинговые ТГ-каналы.

Отбой прозвучал примерно через час – в 01:55. А уже в 02:09 тревогу дали вновь. Тогда мониторы предупредили, что на Русскую Лозовую полетел БпЛА типа «молния». Эта тревога звучала недолго – уже в 02:19 прозвучал отбой. По состоянию на 07:16 в Харькове и области – без угроз.

Читайте также: Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории

Популярно
Новости Харькова — главное 31 марта: как прошла ночь
Новости Харькова — главное 31 марта: как прошла ночь
31.03.2026, 08:16
45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове
45 миллионов евро – на теплоснабжение и энергетический остров в Харькове
30.03.2026, 19:55
Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 31 марта 2026: какой праздник и день в истории
31.03.2026, 06:00
Дождь, гроза и до +18 тепла. Прогноз погоды на 31 марта в Харькове и области
Дождь, гроза и до +18 тепла. Прогноз погоды на 31 марта в Харькове и области
30.03.2026, 20:56
Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты
Из-за проблем в энергосистеме в Харькове сокращают трамвайные маршруты
30.03.2026, 07:15
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб
Где шли бои на Харьковщине, сообщил Генштаб
31.03.2026, 08:10

Новости по теме:

30.03.2026
Частное ПВО на Харьковщине и монахи УПЦ МП под подозрением – итоги 30 марта
30.03.2026
Новости Харькова — главное 30 марта: волна минирований, завтра отключат тепло
29.03.2026
Новости Харькова — главное за 29 марта: ситуация на фронте, удар по городу
27.03.2026
Ракетный удар по Харькову, север области без электричек — итоги 27 марта
27.03.2026
Новости Харькова — главное за 27 марта: ночной «прилет» в дом


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Новости Харькова — главное 31 марта: как прошла ночь», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 31 марта 2026 в 08:16;

