Новини Харкова — головне 31 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

08:16

Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб

У ранковому зведенні 31 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які зафіксували на Харківщині протягом доби.

На півночі області Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Стариці та Вовчанська. Тим часом на Куп’янському напрямку було 11 боїв біля Новоосинового, Курилівки, Борівської Андріївки, Піщаного та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9132 дронів–камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню” – зазначили у Генштабі.

07:20

Чому вночі в Харкові лунала тривога

Двічі оголошували тривогу цієї ночі у Харкові. Перший раз – о 01:02 раніше з’явилася інформація про безпілотники в області. Проте про пряму загрозу для міста не повідомляли ані українські захисники, ані моніторингові ТГ-канали.

Відбій пролунав приблизно за годину – о 01:55. А вже о 02:09 тривогу дали знову. Тоді монітори попередили, що на Руську Лозову полетів БпЛА типу “молния”. Ця тривога тривала недовго – вже о 02:19 пролунав відбій. Станом на 07:16 у Харкові та області – без загроз.