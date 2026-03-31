Новини Харкова — головне 31 березня: як минула ніч

Події 08:16   31.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб

У ранковому зведенні 31 березня Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які зафіксували на Харківщині протягом доби.

На півночі області Сили оборони відбили три атаки росіян у районі Стариці та Вовчанська. Тим часом на Куп’янському напрямку було 11 боїв біля Новоосинового, Курилівки, Борівської Андріївки, Піщаного та Куп’янська.

“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 140 бойових зіткнень. Вчора противник здійснив 85 авіаційних ударів, скинувши 266 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9132 дронів–камікадзе та здійснив 3964 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню” – зазначили у Генштабі.

Чому вночі в Харкові лунала тривога

Двічі оголошували тривогу цієї ночі у Харкові. Перший раз – о 01:02 раніше з’явилася інформація про безпілотники в області. Проте про пряму загрозу для міста не повідомляли ані українські захисники, ані моніторингові ТГ-канали.

Відбій пролунав приблизно за годину – о 01:55. А вже о 02:09 тривогу дали знову. Тоді монітори попередили, що на Руську Лозову полетів БпЛА типу “молния”. Ця тривога тривала недовго – вже о 02:19 пролунав відбій. Станом на 07:16 у Харкові та області – без загроз.

Читайте також: Сьогодні 31 березня 2026 року: яке свято та день в історії

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб
Де точилися бої на Харківщині, повідомив Генштаб
31.03.2026, 08:10
Новини Харкова — головне 31 березня: як минула ніч
Новини Харкова — головне 31 березня: як минула ніч
31.03.2026, 08:16
Сьогодні 31 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 31 березня 2026: яке свято та день в історії
31.03.2026, 06:00
Приватна ППО на Харківщині й монахи УПЦ МП під підозрою – підсумки 30 березня
Приватна ППО на Харківщині й монахи УПЦ МП під підозрою – підсумки 30 березня
30.03.2026, 23:02
45 мільйонів євро – на теплопостачання й енергетичний острів у Харкові
45 мільйонів євро – на теплопостачання й енергетичний острів у Харкові
30.03.2026, 19:55
Без світла залишилися сотні мешканців на півночі Харківщині 30 березня
Без світла залишилися сотні мешканців на півночі Харківщині 30 березня
30.03.2026, 22:10

Новини за темою:

30.03.2026
Приватна ППО на Харківщині й монахи УПЦ МП під підозрою – підсумки 30 березня
30.03.2026
Новини Харкова — головне 30 березня: «хвиля» мінувань, завтра відключать тепло
29.03.2026
Новини Харкова — головне за 29 березня: ситуація на фронті, удар по місту
27.03.2026
Ракетний удар по Харкову, північ області без електричок – підсумки 27 березня
27.03.2026
Новини Харкова — головне за 27 березня: нічний «приліт» по будинку


