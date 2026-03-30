Новости Харькова — главное за 30 марта: как прошла ночь

Общество 07:28   30.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное за 30 марта: как прошла ночь

Основные новости суток  — в хронике МГ «Объектив».

Из-за угрозы БпЛА тревога в Харькове звучала ночью четыре раза

Этой ночью тревога в Харькове и области звучала четыре раза. Сначала в 00:25 ее объявили из-за угрозы удара беспилотника. Опасность сохранялась до 01:02, пока не прозвучал отбой. Но спокойно было недолго – уже в 01:19 тревогу возобновили. На этот раз вновь из-за БпЛА, которые могли ударить по Харьковшине.

В 02:29 дали отбой, а уже в 02:43 тревога зазвучала опять – в воздушных силах ВСУ вновь заметили БпЛА над Харьковской областью.

В 03:18 прозвучала последняя за эту ночь тревога. Она продлилась до утра – до 05:37.

