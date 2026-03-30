Новини Харкова — головне за 30 березня: як минула ніч
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
07:28
Через загрозу БпЛА тривога в Харкові лунала вночі чотири рази
Цієї ночі тривога в Харкові та області лунала чотири рази. Спочатку о 00:25 її оголосили через загрозу удару безпілотника. Небезпека зберігалася до 01:02, доки не пролунав відбій. Але спокійно було недовго – вже о 01:19 тривогу відновили. Цього разу знову через БпЛА, які могли вдарити по Харківщині.
О 02:29 дали відбій, а вже о 02:43 тривога залунала знову – у повітряних силах ЗСУ помітили БпЛА над Харківською областю.
О 03:18 пролунала остання за цю ніч тривога. Вона тривала до ранку – до 05.37.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: головні новини, новини, фронт, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Новини Харкова — головне за 30 березня: як минула ніч», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2026 в 07:28;