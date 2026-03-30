Новини Харкова — головне за 30 березня: як минула ніч

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об'єктив».

Через загрозу БпЛА тривога в Харкові лунала вночі чотири рази

Цієї ночі тривога в Харкові та області лунала чотири рази. Спочатку о 00:25 її оголосили через загрозу удару безпілотника. Небезпека зберігалася до 01:02, доки не пролунав відбій. Але спокійно було недовго – вже о 01:19 тривогу відновили. Цього разу знову через БпЛА, які могли вдарити по Харківщині.

О 02:29 дали відбій, а вже о 02:43 тривога залунала знову – у повітряних силах ЗСУ помітили БпЛА над Харківською областю.

О 03:18 пролунала остання за цю ніч тривога. Вона тривала до ранку – до 05.37.