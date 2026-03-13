Суды над защитниками: за оружие почти не оправдывают, за самоволку – не сажают

Офицера ВСУ Владимира Лялюка, защищавшего Харьков и Бахмут, а теперь еще и обучающего военных как инструктор, судят за незаконное хранение трофейной гранаты. Ее мужчина оставил в рюкзаке, возвращаясь с боевых позиций в свою квартиру в Харькове. Гранату нашли у офицера во время обыска – и открыли против него уголовное дело по статье 263 – незаконное хранение оружия. Спецпрокуратура говорит, что таким образом пытается контролировать обращение оружия в Украине. МГ «Объектив» исследовала, насколько 263 статья – распространенная история в стране, как обычно завершаются подобные дела и производства по 407-й статье, известной как СЗЧ (самовольное оставление части).

За хранение оружия оправдательных приговоров почти нет

Число зарегистрированных правонарушений по статье 263 возросло почти в 7,5 года после начала полномасштабного вторжения. Об этом свидетельствует статистика, полученная МГ «Объектив» от Офиса Генерального прокурора.

Если в январе-феврале 2022 было 1371 уголовное дело из-за незаконного хранения оружия, то в конце 2022 — уже 9221 таких правонарушений. Следующие два года количество только росло: 10366 в 2023 году и 10163 в 2024 году. В 2025 наметился небольшой спад: правонарушений за незаконное хранение оружия зарегистрировали 9948.

Интересно, что половину дел по статье № 263 открыли не только в отношении военнослужащих и не только там, где продолжаются активные боевые действия, а в каждой, без исключения, области Украины. В доброй половине дел фигурируют гражданские.

Благодаря запросу Генпрокуратуры мы получили ответы от всех судов и прокуратур, кроме Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона. И, исследовав более 100 ответов, выявили, что оправдательных приговоров из-за незаконного хранения оружия и боеприпасов немного. Если дело дошло до суда, то подавляющее большинство вердиктов по этой статье – обвинительные.

А случаи, где военные не получили реальный срок, в основном связаны с тем, что подсудимые пошли на соглашение, признав свою вину.

«По 263 статье мы готовы были идти на соглашение, даже предлагали прокуратуре это, чтобы Лялюк вернулся на службу и его просто перестали таскать по допросам. Потому что каждый раз приехать на допрос – это сложная задача, нужно получить разрешение от командира. Но у нас еще ни одного судебного заседания не было по этому делу – перенос на 8 апреля», — рассказала адвокат Владимира Лялюка Лариса Матвеева.

Не декриминализировать, а разграничить

В 2022 году была попытка декриминализировать 263 статью для военных. Ведь в начале полномасштабного вторжения на полях сражений и после освобождения оккупированных территорий украинские защитники собирали трофейное оружие или вообще находили целые арсеналы, которые разбирали и использовали для защиты и во время наступательных операций. Но петиция не собрала нужное количество голосов для дальнейшего рассмотрения.

Глава подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности в Верховной Раде, харьковский нардеп Александр Бакумов сказал МГ «Объектив»: считает, что лучше вообще не затрагивать эту статью, потому что если смягчить контроль, силовики в конце концов не смогут остановить тот вал оружия, который может уйти с фронта.

Просто декриминализировать статью №263 будет неправильно, а вот разграничить ответственность для гражданских и военных, сделать прозрачными механизмы – нужно, отмечает Лариса Матвеева. Адвокат настаивает, что в законе должно быть прописано, при каких обстоятельствах и где именно военнослужащий может находиться с оружием.

«Как обеспечить хранение оружия вне места службы, особенно во время размещения военных в зонах проведения боевых действий, где они фактически с поля боя идут по домам. Где этот предел? Торговля военными оружием – там наоборот должна быть повышена ответственность. Но у нас просто все свалили в одну кучу», — говорит адвокат.

Причиной СЗЧ часто становится конфликт с руководством подразделения

Еще одно правонарушение, которое приобрело огромные масштабы за годы полномасштабной войны, это ст. 407 УК Украины – самовольное оставление воинской части (СОЧ). СОЧ стала одним из самых распространенных преступлений в 2024-2025 годах, отмечают юристы и правозащитники. И главными причинами самовольного ухода из воинской части чаще всего является желание сменить подразделение или выжить несмотря на некорректные, с точки зрения военнослужащего, приказы командования.

Причиной СОЧ может быть конфликт, в первую очередь с руководством, которое унижает или безответственно относится к личному составу, делает вывод из своего адвокатского опыта Матвеева.

«Была конфликтная ситуация по одному из наших клиентов. Парень-айтишник, хоть и имел хронические зболевания, пошел добровольцем на фронт еще в марте 2022 года. У него в подразделении возник конфликт. И он перерос в такую ​​форму личных неприязненных отношений и пренебрежения со стороны руководства, что я просто не могла со стороны понять, как вообще такое возможно. Там унижения на унижениях было. Мы искали выходы на генералов, чтобы просто дали возможность перевести парня в другое подразделение. А его не отпускали, невозможно было решить вопрос с переводом. В конце концов, мы смогли урегулировать этот вопрос без СОЧ. Но, конечно, это вопрос доверия подчиненных к командиру», — поделилась харьковская юристка.

Офис Генерального прокурора отказался назвать количество СВЧ

Чтобы узнать точное количество пошедших в самоволку военных, МГ «Объектив» обратилась с запросом в Офис Генерального прокурора. В то же время государственные обвинители сослались на невозможность разглашать такую ​​чувствительную информацию во время полномасштабного вторжения.

«Предоставление и обнародование сведений об уголовных правонарушениях против установленного порядка несения военной службы (военные уголовные правонарушения) в условиях военного положения может нанести существенный вред государственным интересам, дискредитировать Силы обороны, стать инструментом информационно-психологических операций, направленных на подрыв доверия к военному руководству и государства, негативно влияющих на поддержание обороноспособности страны. Указанные обстоятельства свидетельствуют, что вред от обнародования такой информации преобладает в интересах общественного интереса. Учитывая изложенное, предоставить запрашиваемую информацию в этой части не представляется возможным», — ответили на официальный запрос в Офисе Генерального прокурора.

Обвинительных приговоров по СВЧ – единицы

Несмотря на такую ​​позицию ОГП, 14 января 2026 нового министр обороны Украины Михаил Федоров во время выступления в Верховной Раде публично озвучил, сколько украинцев ушли в самоволку. По словам Федорова, 2 миллиона украинцев находятся в розыске и еще 200 тысяч самовольно покинули воинскую часть. Хотя эта цифра тоже не полностью соответствует реальной картине. Ведь еще до того, как Офис Генпрокурора Украины закрыл статистику по количеству дезертирств и СОЧ, отвечая на запрос «Украинской правды», в ОГП информировали: с января 2022 по сентябрь 2025 зарегистрировано 235 646 уголовных производств за СОЧ, 53 95 — за дезертирство.

Чтобы остановить это нашествие, Федоров пообещал, что организует аудит территориальных центров комплектования, ВСУ и Минобороны, а еще будет настаивать на увеличении денежного довольствия для военных.

Что касается уже открытых дел, то проанализировав ответы прокуратур и судов со всей Украины по запросу МГ «Объектив», мы пришли к выводу, что абсолютное большинство производств, открытых по статье 407, не доводят до суда, поскольку обвиняемые возвращаются на службу, часто в другое подразделение. Обвинительных приговоров по СЗЧ действительно единицы.