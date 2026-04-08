Новости Харькова – главное 8 апреля: как прошла ночь
Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».
07:15
Летели беспилотники, баллистика и КАБы – как прошла ночь на Харьковщине
Сразу после полуночи в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе пусков баллистических ракет. А в 00:28 с севера на Харьков полетели БпЛА.
В 02:01 прозвучал отбой и лишь утром, в 04:15 тревогу возобновили. Вскоре на Харьковскую область россияне выпустили КАБы. В 05:25 тревогу отменили, а уже в 05:59 возобновили. На этот раз из-за новой группы беспилотников.
Информации о взрывах и прилетах в городе не было. По состоянию на 07:15 тревога в Харьковской области продолжает звучать.
- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Фронт, Харьков; Теги: главные новости, новости, Харьков, хроника;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2026 в 07:14;