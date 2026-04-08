Новини Харкова – головне 8 квітня: як минула ніч

07:14   08.04.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».

07:15

Летіли безпілотники, балістика та КАБи – як минула ніч на Харківщині

Одразу після опівночі в Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу пусків балістичних ракет. А о 00:28 із півночі на Харків полетіли БпЛА.

О 02:01 пролунав відбій і лише вранці, о 04:15, тривогу відновили. Невдовзі на Харківщину росіяни випустили КАБи. О 05:25 тривогу скасували, а вже о 05:59 відновили. На цей раз через нову групу безпілотників.

Інформації про вибухи та “прильоти” в місті не було. Станом на 07:15 тривога на Харківщині продовжує лунати.

