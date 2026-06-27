28 июня многие трамваи и троллейбусы изменят маршрут в Харькове

В воскресенье, 28 июня, ряд трамваев и троллейбусов будет курсировать по измененным маршрутам, сообщает Харьковский горсовет.

Это связано с работами энергетиков, пояснили в департаменте строительства и путевого хозяйства.

В это время трамваи будут курсировать следующим образом:

№5: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – ул. Гольдберговская – пер. Рыбасовский – ул. Грековская – ул. Университетская — майдан Павловский и дальше по маршруту

№6: не будет курсировать;

№8: разворотный круг «Ул. Одесская» – пр. Байрона – ул. Морозова – ул. Георгия Тарасенко – ул. Молочная – площадь Защитников Украины – пр. Героев Харькова – ул. Кошкина – ул. Георгия Тарасенко – парк Машиностроителей;

№16, 16А, 23: разворотный круг «Журавлёвский гидропарк» – ул. Шевченко – ул. Моисеевская – ул. Веринская – ул. Академика Павлова – ул. Непокоренных – пр. Тракторостроителей – Салтовское шоссе – разворотный круг «602 микрорайон»;

№27, 30: будут направляться к остановке «Владимирская церковь».

Троллейбусы будут курсировать так:

№13, 57: от разворотного круга «Парк «Встреча» до ст. м. «Турбоатом»;

№20, 31, 34: не будут курсировать;

№35: часть троллейбусов будет курсировать по основному пути следования за счет автономного хода (с увеличенным интервалом движения), остальные – от разворотного круга «Ул. Одесская» в ст. м. «Турбоатом».

На время отсутствия движения трамваев и троллейбусов будут работать временные автобусы:

№8: Салтовское шоссе (602-й микрорайон) – ст. м. «Защитников Украины»;

№13: ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Защитников Украины»;

№16: ул. Бучмы – Журавлёвский гидропарк (через ул. Шевченко, ул. Непокоренных и пр. Тракторостроителей);

№34: по маршруту троллейбуса №34;

№65: ст. м. «Академика Барабашова» – ул. Натальи Ужвий (через пр. Юбилейный и ул. Гвардейцев-Широнинцев).

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