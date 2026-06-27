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28 червня чимало трамваїв і тролейбусів змінять маршрут у Харкові

Транспорт 20:47   27.06.2026
Оксана Якушко
28 червня чимало трамваїв і тролейбусів змінять маршрут у Харкові

У неділю, 28 червня, низка трамваїв і тролейбусів курсуватиме за зміненими маршрутами, повідомляє Харківська міськрада.

Це пов’язано з роботами енергетиків, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.

У цей час трамваї курсуватимуть так:

№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за маршрутом

№6: не курсуватиме;

№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;

№16, 16А, 23: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;

№27, 30: прямуватимуть до зупинки «Володимирська церква».

Тролейбуси курсуватимуть так:

№13, 57: від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;

№20, 31, 34: не курсуватимуть;

№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним шляхом прямування коштом автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом».

На час відсутності руху трамваїв і тролейбусів  працюватимуть тимчасові автобуси:

№8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – ст. м. «Захисників України»;

№13: ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Захисників України»;

№16: вул. Бучми – Журавлівський гідропарк (через вул. Шевченка, вул. Нескорених та пр. Тракторобудівників);

№34: за маршрутом тролейбуса №34;

№65: ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Ужвій Наталії (через пр. Ювілейний та вул. Гвардійців-Широнінців).

Читайте також: Ввечері 27 червня деякі тролейбуси і трамваї Харкова припинять ходити раніше

Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 27 Червня 2026 в 20:47;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 28 червня, низка трамваїв і тролейбусів курсуватиме за зміненими маршрутами, повідомляє Харківська міськрада.".