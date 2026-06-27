28 червня чимало трамваїв і тролейбусів змінять маршрут у Харкові
У неділю, 28 червня, низка трамваїв і тролейбусів курсуватиме за зміненими маршрутами, повідомляє Харківська міськрада.
Це пов’язано з роботами енергетиків, пояснили в Департаменті будівництва та шляхового господарства.
У цей час трамваї курсуватимуть так:
№5: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – вул. Гольдбергівська – пров. Рибасівський – вул. Греківська – вул. Університетська – майдан Павлівський і далі за маршрутом
№6: не курсуватиме;
№8: розворотне коло «Вул. Одеська» – пр. Байрона – вул. Морозова – вул. Георгія Тарасенка – вул. Молочна – майдан Захисників України – пр. Героїв Харкова – вул. Кошкіна – вул. Георгія Тарасенка – парк Машинобудівників;
№16, 16А, 23: розворотне коло «Журавлівський гідропарк» – вул. Шевченка – вул. Мойсеївська – вул. Віринська – вул. Академіка Павлова – вул. Нескорених – пр. Тракторобудівників – Салтівське шосе – розворотне коло «602 мікрорайон»;
№27, 30: прямуватимуть до зупинки «Володимирська церква».
Тролейбуси курсуватимуть так:
№13, 57: від розворотного кола «Парк «Зустріч» до ст. м. «Турбоатом»;
№20, 31, 34: не курсуватимуть;
№35: частина тролейбусів курсуватиме за основним шляхом прямування коштом автономного ходу (зі збільшеним інтервалом руху), решта – від розворотного кола «Вул. Одеська» до ст. м. «Турбоатом».
На час відсутності руху трамваїв і тролейбусів працюватимуть тимчасові автобуси:
№8: Салтівське шосе (602-й мікрорайон) – ст. м. «Захисників України»;
№13: ст. м. «Турбоатом» – ст. м. «Захисників України»;
№16: вул. Бучми – Журавлівський гідропарк (через вул. Шевченка, вул. Нескорених та пр. Тракторобудівників);
№34: за маршрутом тролейбуса №34;
№65: ст. м. «Академіка Барабашова» – вул. Ужвій Наталії (через пр. Ювілейний та вул. Гвардійців-Широнінців).