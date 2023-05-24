Прекращение огня не является справедливым миром для Украины — Сунак

Прекращение огня не является справедливым и продолжительным миром для Украины. Россия совершила незаконное и неспровоцированное вторжение, и правильным и единственным ответом на это является вывод Россией ее войск из Украины. А все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, абсолютно неправильны, и они должны быть отвергнуты.