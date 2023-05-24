Прекращение огня не является справедливым миром для Украины — Сунак
Фото: Associated Press
Прекращение огня не является справедливым и продолжительным миром для Украины. Россия совершила незаконное и неспровоцированное вторжение, и правильным и единственным ответом на это является вывод Россией ее войск из Украины. А все планы, маскирующиеся под мирные планы, которые на самом деле являются попытками просто заморозить конфликт там, где он есть, абсолютно неправильны, и они должны быть отвергнуты.
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- • Дата публикации материала: 24 мая 2023 в 11:33;
Корреспондент Риши Сунак, премьер-министр Великобритании в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прекращение огня не является справедливым и продолжительным миром для Украины. Россия совершила незаконное и неспровоцированное вторжение, и правильным и единственным…".