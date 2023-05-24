Припинення вогню не є справедливим миром для України – Сунак
Припинення вогню не є справедливим і тривалим миром для України. Росія здійснила незаконне і неспровоковане вторгнення, і правильною і єдиною відповіддю на це є виведення Росією її військ з України, а всі плани, що маскуються під мирні плани, які насправді є спробами просто заморозити конфлікт там, де він є, є абсолютно неправильними, і вони повинні бути відкинуті
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Травня 2023 в 11:33;
Кореспондент Ріші Сунак, прем'єр-міністр Великої Британії у цій статті розкриває тему новин про те, що "Припинення вогню не є справедливим і тривалим миром для України. Росія здійснила незаконне і неспровоковане вторгнення, і правильною і єдиною…".