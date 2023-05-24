Припинення вогню не є справедливим миром для України – Сунак

Припинення вогню не є справедливим і тривалим миром для України. Росія здійснила незаконне і неспровоковане вторгнення, і правильною і єдиною відповіддю на це є виведення Росією її військ з України, а всі плани, що маскуються під мирні плани, які насправді є спробами просто заморозити конфлікт там, де він є, є абсолютно неправильними, і вони повинні бути відкинуті