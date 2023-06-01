«Шебекино до 24 февраля 2022 года обстреливали? А что изменилось?» — Береза

Это не украинская армия, а внутренние разборки между россиянами. Да, это внутренний конфликт, как рассказывала российская пропаганда о Донецке и Луганске с 2014 года. Шебекино или, как теперь правильно называть по-новому, Шемякино — обстреливали до 24 февраля 2022 года? Не обстреливали? А что изменилось.