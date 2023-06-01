«Шебекино до 24 февраля 2022 года обстреливали? А что изменилось?» — Береза
Это не украинская армия, а внутренние разборки между россиянами. Да, это внутренний конфликт, как рассказывала российская пропаганда о Донецке и Луганске с 2014 года. Шебекино или, как теперь правильно называть по-новому, Шемякино — обстреливали до 24 февраля 2022 года? Не обстреливали? А что изменилось.
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- • Дата публикации материала: 1 июня 2023 в 09:33;
Корреспондент Борисла Береза, экс-нардеп в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Это не украинская армия, а внутренние разборки между россиянами. Да, это внутренний конфликт, как рассказывала российская пропаганда о Донецке и…".