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“Шебекіне до 24 лютого 2022 року обстрілювали? А що змінилося?” – Береза

Події 09:33   01.06.2023
Борислав Береза
екснардеп
“Шебекіне до 24 лютого 2022 року обстрілювали? А що змінилося?” – Береза

Це не українська армія, а внутрішні розбірки між росіянами. Так, це внутрішній конфлікт, як розповідала російська пропаганда про Донецьк та Луганськ з 2014 року. Шебекіне чи, як тепер правильно називати по-новому, Шемякіне – обстрілювали до 24 лютого 2022 року? Чи не обстрілювали? А що змінилося?

Автор: Борислав Береза, екснардеп
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  • Категорії: Події, Політика, Світ, Сказано, Україна; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Червня 2023 в 09:33;

    • Кореспондент Борислав Береза, екснардеп у цій статті розкриває тему новин про те, що "Це не українська армія, а внутрішні розбірки між росіянами. Так, це внутрішній конфлікт, як розповідала російська пропаганда про Донецьк та…".