“Шебекіне до 24 лютого 2022 року обстрілювали? А що змінилося?” – Береза

Це не українська армія, а внутрішні розбірки між росіянами. Так, це внутрішній конфлікт, як розповідала російська пропаганда про Донецьк та Луганськ з 2014 року. Шебекіне чи, як тепер правильно називати по-новому, Шемякіне – обстрілювали до 24 лютого 2022 року? Чи не обстрілювали? А що змінилося?