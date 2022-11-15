Сьогодні 15 листопада: яке свято та день в історії

15 листопада – за церковним календарем пам’ять преподобного Маркіана Киринейського, також цього дня було засновано Українську вільну академію наук.

Свята та пам’ятні дати 15 листопада

Державних свят та пам’ятних дат України цього дня не відзначають, так само як і світових та міжнародних.

15 листопада в історії

15 листопада 1945 року засновано Українську вільну академію наук (УВАН). Академію створили в Аугсбурзі українські вчені в еміграції. Академію позиціонували як продовжувачку Всеукраїнської академії наук, створеної в Києві ще урядом гетьмана Скоропадського. ВУАН пропрацювала за Директорії УНР і навіть у ранні радянські часи. Втім, починаючи з 1922 року, її фінансування почали скорочувати, а в 1930-х діячі академії стали об’єктом тотальних радянських репресій.

Закордонне продовження академії – УВАН – мало розвиток у США, Канаді та Європі. Вихідно до складу академії входило близько 150 вчених. Першим президентом УВАН став Дмитро Дорошенко. Протягом своєї історії УВАН видавала інформаційний “Бюлетень”, “Літопис УВАН” та різноманітні праці окремих учених. Канадський УВАН видає серії “Slavistica”, “Onomastica”, “Ukrainica Canadiana”. УВАН у США – інформаційний “Бюлетень” та “Вісті УВАН у США”.

15 листопада 1971 року – корпорація Intel випустила свій перший мікропроцесор – мікросхему 4004. Головними проєктувальниками процесора були Федеріко Фаджін та Тед Гофф. При вартості 200 доларів мікросхема 4004 реалізовувала в одному кристалі всі функції процесора великої ЕОМ. Перший мікропроцесор Intel міг виконувати в середньому 60 тисяч інструкцій за секунду, а максимально – 93 тисячі. Для порівняння: один із перших комп’ютерів – американський ENIAC – виконував максимально всього 5000 інструкцій на секунду. При цьому він важив 30 тонн та займав близько 280 кв. метрів площі. Однак перший у світі мікропроцесор не викликав шаленого попиту, його досяг лише мікропроцесор 8080.

Церковне свято 15 листопада

15 листопада – день пам’яті преподобного Маркіана Киринейського та мучеників Акіндіна, Пігасія, Афонія, Елпідифора, Анемподиста та інших з ними.

Акіндін, Пігасій, Анемподист – придворні перського царя Сапора II. Вони були таємними християнами. Однак заздрісники донесли цареві, що його придворні моляться Христові. Цар наказав бити їх батогами. Мученики мовчки знесли жорстокі тортури. Двічі втомлювалися кати, а потім і цар не витримав – знепритомнів. Присутнім здалося, що він взагалі помер, проте мученики звернулися до Бога, і цар опритомнів. Але замість того, щоб висловити подяку за спасіння, він звинуватив святих у чаклунстві й наказав їх повісити над багаттям, щоб вони задихнулися димом. Але вогонь погас, а мотузка, якою були пов’язані мученики, розпалася. Цар запитав у святих, як це сталося, вони пояснили, що їм допоміг Бог. Але Сапор не повірив – почав кричати та хулити ім’я Боже. Тоді святі проголосили: “Хай будуть безголосими уста твої”, – і цар онімів. Він намагався знаками наказати, щоб мучеників кинули до в’язниці, але присутні не могли його зрозуміти. Тоді він оскаженів – почав рвати на собі речі, волосся, бив себе по обличчю. Акіндін пошкодував його розрішив царя від німоти. Однак цар знову звинуватив святих у чаклунстві та продовжив тортури. Їх поклали на решітку й розпалили під нею вогонь, але за молитвами святих почався дощ – і погасив вогонь. Багато хто з тих, хто дивився на ці чудеса, повірив у Христа, а святі закликали новонавернених прийняти хрещення цим дощем. Один із катів, Афоній, всенародно просив вибачення у святих мучеників і пішов на страту за Христа. Вельможа царя Ельпідіфор і мати царя також прийняли християнство. Тоді цар наказав відрубати голови Акіндіну та Пігасію, Анемподисту та з ними Елпідіфору. Коли святих мучеників вели до місця страти, їх супроводжував величезний натовп, прославляючи Христа. Сапор звелів знищити всіх – до 7000 християн, разом із ними було вбито Елпідіфора. Акіндіна, Пігасія, Анемподиста разом із матір’ю царя спалили наступного дня. Християни знайшли тіла святих та поховали їх.

Преподобний Маркіан жив у IV столітті. Пішовши до пустелі, він багато років провів на самоті, збудував собі малу келію, закрився в ній і освітлював її Божественним Світлом. Не покидаючи своєї келії, він повчав тих, хто приходить до нього, і багатьох привів до християнства. Перед смертю Маркіан наказав своєму учневі Євсевію поховати його таємно, далеко від келії, щоб уникнути посмертної слави.

Народні прикмети

Дороги розвезло – морози прийдуть лише у грудні.

Синиця тиснеться до будинку – незабаром настане зима.

Що не можна робити 15 листопада

Не можна нікого ображати.

Не можна зловживати алкоголем.

Не можна віддавати гроші, які позичали, лівою рукою прямо в руки. Краще правою покласти на стіл.