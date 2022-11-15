Сегодня 15 ноября: какой праздник и день в истории

15 ноября – по церковному календарю память преподобного Маркиана Киринейского, также в этот день была основана Украинская свободная академия наук.

Праздники и памятные даты 15 ноября

Государственных праздников и памятных дат Украины в этот день не отмечают, равно как и мировых и международных.

15 ноября в истории

15 ноября 1945 года основана Украинская свободная академия наук (УВАН). Академию создали в Аугсбурге украинские ученые в эмиграции. Академию позиционировали как продолжательницу Всеукраинской академии наук, созданной в Киеве еще правительством гетмана Скоропадского. ВУАН проработала при Директории УНР и даже в ранние советские времена. Впрочем, начиная с 1922 года, ее финансирование начали сокращать, а в 1930-х деятели академии стали объектом тотальных советских репрессий.

Зарубежное продолжение академии – УВАН – имело развитие в США, Канаде и Европе. Исходно в состав академии входило около 150 ученых. Первым президентом УВАН стал Дмитро Дорошенко. На протяжении своей истории УВАН издавала информационный «Бюллетень», «Летопись УВАН» и различные труды отдельных ученых. Канадский УВАН издает серии «Slavistica», «Onomastica», «Ukrainica Canadiana». УВАН в США – информационный «Бюллетень» и «Известия УВАН в США».

15 ноября 1971 года – корпорация Intel выпустила свой первый микропроцессор – микросхему 4004. Главными проектировщиками процессора были Федерико Фаджин и Тед Гофф. При стоимости в 200 долларов микросхема 4004 реализовывала на одном кристалле все функции процессора большой ЭВМ. Первый микропроцессор Intel мог выполнять в среднем 60 тысяч инструкций в секунду, а максимально – 93 тысячи. Для сравнения: один из первых компьютеров – американский ENIAC – выполнял максимально всего 5000 инструкций в секунду. При этом он весил 30 тонн и занимал около 280 кв. метров площади. Однако первый в мире микропроцессор не вызвал бешеного спроса, его достиг только микропроцессор 8080.

Церковный праздник 15 ноября

15 ноября – день памяти преподобного Маркиана Киринейского и мучеников Акиндина, Пигасия, Афония, Елпидифора, Анемподиста и других с ними.

Акиндин, Пигасий, Анемподист – придворные персидского царя Сапора II. Они были тайными христианами. Однако завистники донесли царю, что его придворные молятся Христу. Царь приказал избивать их плетьми. Мученики молча снесли жестокие пытки. Дважды уставали палачи, а потом и царь не выдержал – потерял сознание. Присутствующим показалось, что он вообще умер, однако мученики обратились к Богу, и царь очнулся. Но вместо того, чтобы выразить благодарность за спасение, он обвинил святых в колдовстве и приказал их повесить над костром, чтобы они задохнулись дымом. Но огонь погас, а веревка, которой были связаны мученики, распалась. Царь спросил святых, как это произошло, они объяснили, что им помог Бог. Но Сапор не поверил – начал кричать и хулить имя Божие. Тогда святые провозгласили: «Да будут безголосыми уста твои», — и царь онемел. Он пытался знаками приказать, чтобы мучеников бросили в тюрьму, но присутствовавшие не могли его понять. Тогда он взбесился – стал рвать на себе вещи, волосы, бил себя по лицу. Акиндин пожалел его и разрешил царя от немоты. Однако царь снова обвинил святых в колдовстве и продолжил пытки. Их положили на решетку и разожгли под ней огонь, но вслед за молитвами святых начался дождь – и погасил огонь. Многие из тех, кто смотрел на эти чудеса, поверили в Христа, а святые призвали новообращенных принять крещение этим дождем. Один из палачей, Афоний, всенародно просил прощения у святых мучеников и пошел на казнь за Христа. Вельможа царя Эльпидифор и мать царя также приняли христианство. Тогда царь велел отрубить головы Акиндину и Пигасию, Анемподисту и с ними Элпидифору. Когда святых мучеников вели к месту казни, их сопровождала огромная толпа, прославляя Христа. Сапор велел уничтожить всех – до 7000 христиан, вместе с ними был убит Элпидифор. Акиндина, Пигасия, Анемподиста вместе с матерью царя сожгли на следующий день. Христиане нашли тела святых и похоронили их.

Преподобный Маркиан жил в IV веке. Уйдя в пустыню, он много лет провел в одиночестве, построил себе малую келью, закрылся в ней и освещал ее Божественным Светом. Не покидая своей кельи, он поучал приходящих к нему и многих привел к христианству. Перед смертью Маркиан приказал своему ученику Евсевию похоронить его тайно, вдали от кельи, чтобы избежать посмертной славы.

Народные приметы

Дороги развезло – морозы придут только в декабре.

Синица жмется к дому – скоро наступит зима.

Что нельзя делать 15 ноября

Нельзя никого оскорблять.

Нельзя злоупотреблять алкоголем.

Нельзя отдавать деньги, которые брали взаймы, левой рукой прямо в руки. Лучше правой положить на стол.