Потужний генератор передали благодійники для харківського метро
Дизельний генератор Aksa потужністю 150 кВт використовуватимуть для живлення найважливіших електроустановок підземки.
Генератор вартістю мільйон гривень передав КП “Харківський метрополітен” благодійний фонд Pin-Up Foundation, повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на інформацію комунальників.
Зазначається, що генератор для забезпечення стабільної роботи метрополітену – важливого об’єкта критичної інфраструктури та укриття від обстрілів – попросили у благодійників представники комунальної установи “Офіс реформ Харкова”.
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- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 18:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дизельний генератор Aksa потужністю 150 кВт використовуватимуть для живлення найважливіших електроустановок підземки.".