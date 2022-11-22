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Потужний генератор передали благодійники для харківського метро

Суспільство 18:19   22.11.2022
Олена Нагорна
Потужний генератор передали благодійники для харківського метро

Дизельний генератор Aksa потужністю 150 кВт використовуватимуть для живлення найважливіших електроустановок підземки.

Генератор вартістю мільйон гривень передав КП “Харківський метрополітен” благодійний фонд Pin-Up Foundation, повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на інформацію комунальників.

Зазначається, що генератор для забезпечення стабільної роботи метрополітену – важливого об’єкта критичної інфраструктури та укриття від обстрілів – попросили у благодійників представники комунальної установи “Офіс реформ Харкова”.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Економіка, Політика, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2022 в 18:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дизельний генератор Aksa потужністю 150 кВт використовуватимуть для живлення найважливіших електроустановок підземки.".