Потужний генератор передали благодійники для харківського метро

Дизельний генератор Aksa потужністю 150 кВт використовуватимуть для живлення найважливіших електроустановок підземки.

Генератор вартістю мільйон гривень передав КП “Харківський метрополітен” благодійний фонд Pin-Up Foundation, повідомили у пресслужбі міськради з посиланням на інформацію комунальників.

Зазначається, що генератор для забезпечення стабільної роботи метрополітену – важливого об’єкта критичної інфраструктури та укриття від обстрілів – попросили у благодійників представники комунальної установи “Офіс реформ Харкова”.