Мощный генератор передали благотворители для харьковского метро

Дизельный генератор Aksa мощностью 150 кВт будут использовать для питания важнейших электроустановок подземки.

Генератор стоимостью миллион гривен передал КП «Харьковский метрополитен» благотворительный фонд Pin-Up Foundation, сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на информацию коммунальщиков.

Отмечается, что генератор для обеспечения стабильной работы метрополитена — важного объекта критической инфраструктуры и укрытия от обстрелов — попросили у благотворителей представители коммунального учреждения «Офис реформ Харькова».