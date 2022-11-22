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Мощный генератор передали благотворители для харьковского метро

Общество 18:19   22.11.2022
Елена Нагорная
Мощный генератор передали благотворители для харьковского метро Фото: Харьковский горсовет

Дизельный генератор Aksa мощностью 150 кВт будут использовать для питания важнейших электроустановок подземки.

Генератор стоимостью миллион гривен передал КП «Харьковский метрополитен» благотворительный фонд Pin-Up Foundation, сообщили в пресс-службе горсовета со ссылкой на информацию коммунальщиков.

Отмечается, что генератор для обеспечения стабильной работы метрополитена — важного объекта критической инфраструктуры и укрытия от обстрелов — попросили у благотворителей представители коммунального учреждения «Офис реформ Харькова».

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Украина, Харьков, Экономика; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 22 ноября 2022 в 18:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дизельный генератор Aksa мощностью 150 кВт будут использовать для питания важнейших электроустановок подземки.".