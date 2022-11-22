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Более 200 «пунктов несокрушимости» будет в Харькове этой зимой — Терехов

Общество 17:42   22.11.2022
Елена Нагорная
Более 200 «пунктов несокрушимости» будет в Харькове этой зимой — Терехов

В Харькове в преддверии морозов готовят более 200 пунктов обогрева или так называемых «пунктов несокрушимости», сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.

«Такие пункты будут размещаться в школах. Кроме того, мы строим домики, где тоже смогут находиться горожане. В ЦТП есть тоже такая возможность. Мы сейчас работаем над организацией таких «пунктов несокрушимости». Они будут обеспечены генераторами, и горожане смогут подзарядить свои мобильные телефоны. Кроме того, попробовать горячие напитки. В школах будет организована горячая еда. Все пункты будут обеспечены определенными медикаментами», — рассказал мэр.

Городской голова напомнил, что в Харькове около 500 многоэтажных домов полностью разрушены и не подлежат восстановлению. Другие дома, по словам Терехова, сейчас с отоплением, электроснабжением и водоснабжением.

«В Харькове все работает в штатном режиме, и мы сейчас восстанавливаем систему отопления. Кроме этого, есть напряжение в сетях электроснабжения. Это очень важно. Харьков сейчас с водой. Есть так называемые веерные отключения электросетей, но они незначительны», — отметил городской голова.

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Также он добавил, что сейчас есть возможность размещать горожан в общежитиях вузов, а объекты критической инфраструктуры обеспечиваются генераторами и топливом.

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в преддверии морозов готовят более 200 пунктов обогрева или так называемых «пунктов несокрушимости», сообщил городской голова Игорь Терехов в эфире национального телемарафона.".