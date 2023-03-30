Небо над Харковом вже захищають словацькі винищувачі МіГ-29

Перші літаки МіГ-29 зі Словаччини вже захищають небо над Харковом від ракет РФ.

Про це під час виступу в словацькому парламенті повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюкова. Про це повідомляє словацьке видання Sita.

«Від імені всіх українців, чиї життя захищає авіація, я вам дуже вдячна», – заявила Кондратюкова.

Також заступниця голови ВРУ подякувала Словаччині за всю передану допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також заступниця голови ВРУ подякувала Словаччині за всю передану допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.