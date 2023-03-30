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Небо над Харковом вже захищають словацькі винищувачі МіГ-29

Суспільство 13:24   30.03.2023
Вікторія Яковенко
Небо над Харковом вже захищають словацькі винищувачі МіГ-29 Фото: Sita

Перші літаки МіГ-29 зі Словаччини вже захищають небо над Харковом від ракет РФ.

Про це під час виступу в словацькому парламенті повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюкова. Про це повідомляє словацьке видання Sita.

«Від імені всіх українців, чиї життя захищає авіація, я вам дуже вдячна», – заявила Кондратюкова.

Також заступниця голови ВРУ подякувала Словаччині за всю передану допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Фото: Sita

Також заступниця голови ВРУ подякувала Словаччині за всю передану допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 13:24;

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