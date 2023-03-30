Небо над Харковом вже захищають словацькі винищувачі МіГ-29
Фото: Sita
Перші літаки МіГ-29 зі Словаччини вже захищають небо над Харковом від ракет РФ.
Про це під час виступу в словацькому парламенті повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюкова. Про це повідомляє словацьке видання Sita.
«Від імені всіх українців, чиї життя захищає авіація, я вам дуже вдячна», – заявила Кондратюкова.
Також заступниця голови ВРУ подякувала Словаччині за всю передану допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Також заступниця голови ВРУ подякувала Словаччині за всю передану допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 13:24;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перші літаки МіГ-29 зі Словаччини вже захищають небо над Харковом від ракет РФ.".