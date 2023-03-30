Небо над Харьковом уже защищают словацкие истребители МиГ-29
Фото: Sita
Первые самолеты МиГ-29 из Словакии уже защищают небо над Харьковом от ракет РФ.
Об этом во время выступления в словацком парламенте сообщила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюкова. Об этом сообщает словацкое издание Sita.
«От имени всех украинцев, жизнь которых защищает авиация, я вам очень благодарна», — заявила Кондратюкова.
Также заместитель главы ВРУ поблагодарила Словакию за всю переданную помощь с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 13:24;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Первые самолеты МиГ-29 из Словакии уже защищают небо над Харьковом от ракет РФ.".