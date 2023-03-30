Небо над Харьковом уже защищают словацкие истребители МиГ-29

Первые самолеты МиГ-29 из Словакии уже защищают небо над Харьковом от ракет РФ.

Об этом во время выступления в словацком парламенте сообщила заместитель главы Верховной Рады Украины Елена Кондратюкова. Об этом сообщает словацкое издание Sita.

«От имени всех украинцев, жизнь которых защищает авиация, я вам очень благодарна», — заявила Кондратюкова.

Также заместитель главы ВРУ поблагодарила Словакию за всю переданную помощь с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.