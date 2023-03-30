Армия РФ обстреляла жилые дома в Купянске (фото)

Утром 30 марта оккупанты из РСЗО обстреляли город Купянск: повреждены частные дома и многоэтажки.

Фото последствий обстрелов было опубликовали в Харьковской областной прокуратуре. По данным следователей, пострадавших в результате ударов РФ нет.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).