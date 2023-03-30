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Армия РФ обстреляла жилые дома в Купянске (фото)

Общество 13:05   30.03.2023
Виктория Яковенко
Армия РФ обстреляла жилые дома в Купянске (фото) Фото: Харьковская областная прокуратура

Утром 30 марта оккупанты из РСЗО обстреляли город Купянск: повреждены частные дома и многоэтажки.

Фото последствий обстрелов было опубликовали в Харьковской областной прокуратуре. По данным следователей, пострадавших в результате ударов РФ нет.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).

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Фото: Харьковская областная прокуратура
02
Фото: Харьковская областная прокуратура
03
Фото: Харьковская областная прокуратура
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Фото: Харьковская областная прокуратура  
Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 13:05;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 марта оккупанты из РСЗО обстреляли город Купянск: повреждены частные дома и многоэтажки.".