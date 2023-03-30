Армия РФ обстреляла жилые дома в Купянске (фото)
Фото: Харьковская областная прокуратура
Утром 30 марта оккупанты из РСЗО обстреляли город Купянск: повреждены частные дома и многоэтажки.
Фото последствий обстрелов было опубликовали в Харьковской областной прокуратуре. По данным следователей, пострадавших в результате ударов РФ нет.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УКУ).
Новости по теме:
Вы читали новость: «Армия РФ обстреляла жилые дома в Купянске (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 30 марта 2023 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 30 марта оккупанты из РСЗО обстреляли город Купянск: повреждены частные дома и многоэтажки.".