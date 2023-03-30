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Армія РФ обстріляла житлові будинки у Куп’янську (фото)

Суспільство 13:05   30.03.2023
Вікторія Яковенко
Армія РФ обстріляла житлові будинки у Куп’янську (фото) Фото: Харківська обласна прокуратура

Зранку 30 березня окупанти із РСЗВ обстріляли місто Куп’янськ: пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.

Фото наслідків обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідчих, постраждалих внаслідок ударів РФ немає.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).

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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
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Фото: Харківська обласна прокуратура
Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 13:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 30 березня окупанти із РСЗВ обстріляли місто Куп’янськ: пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.".