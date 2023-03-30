Армія РФ обстріляла житлові будинки у Куп’янську (фото)
Фото: Харківська обласна прокуратура
Зранку 30 березня окупанти із РСЗВ обстріляли місто Куп’янськ: пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.
Фото наслідків обстрілів опублікували у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідчих, постраждалих внаслідок ударів РФ немає.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 30 Березня 2023 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зранку 30 березня окупанти із РСЗВ обстріляли місто Куп’янськ: пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки.".