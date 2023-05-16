Три країни підтримали створення коаліції винищувачів для України – Зеленський
У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтримку коаліції винищувачів Великою Британією, Францією та Нідерландами.
“Ми домовилися в Британії з Ріші Сунаком – паном прем’єр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів, тренувань, літаків. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні пан прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції. Дякую всім”, – сказав Президент.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак доповнив інформацію тим, що готовність взяти участь у навчанні українських пілотів також підтвердила Бельгія.
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- • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 22:41;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтримку коаліції винищувачів Великою Британією, Францією та Нідерландами".