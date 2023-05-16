Три країни підтримали створення коаліції винищувачів для України – Зеленський

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтримку коаліції винищувачів Великою Британією, Францією та Нідерландами.

“Ми домовилися в Британії з Ріші Сунаком – паном прем’єр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів, тренувань, літаків. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні пан прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції. Дякую всім”, – сказав Президент.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак доповнив інформацію тим, що готовність взяти участь у навчанні українських пілотів також підтвердила Бельгія.