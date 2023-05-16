Live
  • Вівторок 16.05.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.77
    • 🟢

Три країни підтримали створення коаліції винищувачів для України – Зеленський

Політика 22:41   16.05.2023
Оксана Горун
Три країни підтримали створення коаліції винищувачів для України – Зеленський

У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтримку коаліції винищувачів Великою Британією, Францією та Нідерландами.

“Ми домовилися в Британії з Ріші Сунаком – паном прем’єр-міністром, що працюватимемо над коаліцією винищувачів, тренувань, літаків. Учора ж це підтримав пан президент Франції Макрон, а сьогодні пан прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте. Хороший початок коаліції. Дякую всім”, – сказав Президент.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак доповнив інформацію тим, що готовність взяти участь у навчанні українських пілотів також підтвердила Бельгія.

Читайте також:  Система Patriot, ймовірно, зазнала пошкоджень під час атаки на Київ — CNN

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

11:18
“Путін і є катастрофа” – Зеленський
18:06
Німеччина передасть Україні ще “Леопарди”, “Marder” та “Iris-T” – Шольц
15:56
«Я не збираюся підтримувати Трампа» – сенатори-республіканці
18:25
14 винищувачів МіГ-29 передала Польща Україні
15:23
Трамп не захотів називати Путіна воєнним злочинцем

  • Категорії: Політика, Світ, Україна; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Три країни підтримали створення коаліції винищувачів для України – Зеленський»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 16 Травня 2023 в 22:41;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський повідомив про підтримку коаліції винищувачів Великою Британією, Францією та Нідерландами".