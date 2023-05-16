Три страны поддержали создание коалиции истребителей для Украины — Зеленский

В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке коалиции истребителей Великобританией, Францией и Нидерландами.

«Мы договорились в Британии с Риши Сунаком — господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей, тренировок, самолетов. Вчера же это поддержал господин президент Франции Макрон, а сегодня – господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции. Благодарю всех», — сказал Президент.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак дополнил информацию тем, что готовность принять участие в обучении украинских пилотов подтвердила также Бельгия.