Три страны поддержали создание коалиции истребителей для Украины — Зеленский
Фото: Офис Президента
В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке коалиции истребителей Великобританией, Францией и Нидерландами.
«Мы договорились в Британии с Риши Сунаком — господином премьер-министром, что будем работать над коалицией истребителей, тренировок, самолетов. Вчера же это поддержал господин президент Франции Макрон, а сегодня – господин премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Хорошее начало коалиции. Благодарю всех», — сказал Президент.
Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак дополнил информацию тем, что готовность принять участие в обучении украинских пилотов подтвердила также Бельгия.
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- • Дата публикации материала: 16 мая 2023 в 22:41;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В вечернем обращении Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о поддержке коалиции истребителей Великобританией, Францией и Нидерландами".