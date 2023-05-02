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Терехов заявив, що для захисту Харкова потрібні винищувачі

Політика 11:54   02.05.2023
Ігор Терехов
мер Харкова
Терехов заявив, що для захисту Харкова потрібні винищувачі

Для захисту нам необхідно мати на озброєнні протиракетні комплекси, які можуть збивати балістичні ракети. На сьогодні це зенітно-ракетні комплекси “Patriot” та SAMP/T. Однак найкращий варіант – знищення пускових установок ще до того, як вони випустять ракети. Для цього нам потрібні літаки-винищувачі та ударні безпілотники.

Автор: Ігор Терехов, мер Харкова

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  • Категорії: Політика, Сказано, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 11:54;

    • Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для захисту нам необхідно мати на озброєнні протиракетні комплекси, які можуть збивати балістичні ракети. На сьогодні це зенітно-ракетні комплекси “Patriot”…".