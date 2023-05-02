Терехов заявив, що для захисту Харкова потрібні винищувачі

Для захисту нам необхідно мати на озброєнні протиракетні комплекси, які можуть збивати балістичні ракети. На сьогодні це зенітно-ракетні комплекси “Patriot” та SAMP/T. Однак найкращий варіант – знищення пускових установок ще до того, як вони випустять ракети. Для цього нам потрібні літаки-винищувачі та ударні безпілотники.