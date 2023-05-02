Терехов заявив, що для захисту Харкова потрібні винищувачі
Для захисту нам необхідно мати на озброєнні протиракетні комплекси, які можуть збивати балістичні ракети. На сьогодні це зенітно-ракетні комплекси “Patriot” та SAMP/T. Однак найкращий варіант – знищення пускових установок ще до того, як вони випустять ракети. Для цього нам потрібні літаки-винищувачі та ударні безпілотники.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Травня 2023 в 11:54;
Кореспондент Ігор Терехов, мер Харкова у цій статті розкриває тему новин про те, що "Для захисту нам необхідно мати на озброєнні протиракетні комплекси, які можуть збивати балістичні ракети. На сьогодні це зенітно-ракетні комплекси “Patriot”…".