Терехов заявил, что для защиты Харькова нужны истребители
Фото: telegram Игоря Терехова
Для защиты нам необходимо иметь на вооружении противоракетные комплексы, которые могут сбивать баллистические ракеты. Сегодня это зенитно-ракетные комплексы «Patriot» и SAMP/T. Однако лучший вариант – уничтожение пусковых установок еще до того, как они выпустят ракеты. Для этого нам нужны самолеты-истребители и ударные беспилотники.
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- • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 11:54;
Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для защиты нам необходимо иметь на вооружении противоракетные комплексы, которые могут сбивать баллистические ракеты. Сегодня это зенитно-ракетные комплексы «Patriot» и…".