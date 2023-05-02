Терехов заявил, что для защиты Харькова нужны истребители

Для защиты нам необходимо иметь на вооружении противоракетные комплексы, которые могут сбивать баллистические ракеты. Сегодня это зенитно-ракетные комплексы «Patriot» и SAMP/T. Однако лучший вариант – уничтожение пусковых установок еще до того, как они выпустят ракеты. Для этого нам нужны самолеты-истребители и ударные беспилотники.