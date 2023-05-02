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Терехов заявил, что для защиты Харькова нужны истребители

Политика 11:54   02.05.2023
Игорь Терехов
мэр Харькова
Терехов заявил, что для защиты Харькова нужны истребители Фото: telegram Игоря Терехова

Для защиты нам необходимо иметь на вооружении противоракетные комплексы, которые могут сбивать баллистические ракеты. Сегодня это зенитно-ракетные комплексы «Patriot» и SAMP/T. Однако лучший вариант – уничтожение пусковых установок еще до того, как они выпустят ракеты. Для этого нам нужны самолеты-истребители и ударные беспилотники.

Автор: Игорь Терехов, мэр Харькова

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  • Категории: Политика, Сказано, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 мая 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Игорь Терехов, мэр Харькова в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Для защиты нам необходимо иметь на вооружении противоракетные комплексы, которые могут сбивать баллистические ракеты. Сегодня это зенитно-ракетные комплексы «Patriot» и…".