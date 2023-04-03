Відкриття екопарку під Харковом: що з цього приводу говорять у ДСНС (відео)

ГУ ДСНС України в Харківській області не видає дозволи на відкриття певних локацій, це питання представники екопарку мають вирішувати з органами місцевої влади, розповів на брифінгу речник облуправління ДСНС Євген Василенко.

Водночас надзвичайники в принципі не рекомендують відвідувати ані екопарк, ані інші лісопаркові зони на околицях Харкова та в області.

Євген Василенко, речник ГУ ДСНС України в Харківській області

Там досить велика кількість як розірваних, так і нерозірваних вибухонебезпечних предметів. Наразі всі зусилля наших піротехнічних підрозділів спрямовані виключно на розмінування ліній електропередач. Тому зараз немає можливості детально обстежити саме цю територію. Дозвіл ДСНС не видає на відкриття. Тобто вони повинні вирішувати з органами місцевої влади.

Нагадаємо, в екопарку під Харковом 1 червня анонсували відкриття першої локації “Долина Альпак”. Це відносно невелика територія, яка до Дня захисту дітей буде розмінована та її відвідування буде повністю безпечним, стверджують у прес-службі екопарку.

Нагадаємо, у середині березня харків’ян та гостей міста закликали не відвідувати екопарк цієї весни, оскільки його територія потребує масштабних робіт з розмінування.