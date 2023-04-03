Открытие экопарка под Харьковом: что по этому поводу говорят в ГСЧС (видео)

ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области не выдает разрешения на открытие определенных локаций, этот вопрос представители экопарка должны решать с органами местной власти, рассказал на брифинге спикер облуправления ГСЧС Евгений Василенко.

В то же время чрезвычайники в принципе не рекомендуют посещать ни экопарк, ни другие лесопарковые зоны в окрестностях Харькова и в области.

Евгений Василенко, спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Там достаточно большое количество как разорванных, так и неразорванных взрывоопасных предметов. Сейчас все усилия наших пиротехнических подразделений направлены исключительно на разминирование линий электропередач. Поэтому сейчас нет возможности детально обследовать именно эту территорию. Разрешение ГСЧС не выдает на открытие. То есть они должны решать с местными органами власти.

Напомним, в экопарке под Харьковом 1 июня анонсировали открытие первой локации «Долина альпак». Это относительно небольшая территория, которая ко Дню защиты детей будет разминирована и ее посещение будет полностью безопасным, утверждают в пресс-службе экопарка.

Напомним также, в середине марта харьковчан и гостей города призвали не посещать экопарк этой весной, так как его территория нуждается в масштабных работах по разминированию.