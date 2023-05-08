“У концтаборах курортний сезон не проводять” – ГУР про настрої окупантів

Представник Головного управління розвідки України (ГУР) Андрій Юсов у інтерв’ю РБК-Україна розповів, як росіяни панікують в очікуванні контрнаступу ЗСУ і що відбувається в окупованому Криму.

Армія РФ готується до українського контрнаступу. Окупанти проводять інженерні роботи й будують оборонні споруди. Проте настрої в них далекі від переможних.

“Це супроводжується в тому числі й панічними настроями – серед окупантів, серед окупаційної адміністрації, в тому числі серед російських військових. Це видно і з матеріалів перехоплень, і з іншої інформації. І також серед простих “обивателів”, які є колаборантами. Тому так – паніка є. І якщо ті ж траншеї риються на півночі Криму – це означає, що для себе один зі сценаріїв вони припускають відступ і прорив на Крим українських Сил безпеки та оборони”, – вважає представник ГУР.

За його даними, з Криму дійсно виїжджають люди. Такий процес, як правило, активізується після чергових вибухів на півострові. Проте першими втікають все ж не звичайні громадяни, а родини колаборантів і місцевої “еліти”.

“Керівництво окупаційних адміністрацій Криму, командування – вони вже здебільшого подбали про те, щоби вивезти свої родини за межі окупованих територій. Кому пощастило – вивезли навіть за межі Російської федерації або принаймні на території Московії. Те ж стосується умовних еліт – бізнес, політичних, військових. Вони вже свої родини забезпечили більшим рівнем безпеки. Те ж саме стосується продажу майна та інших речей. Але широкому загалу продовжують розповідати, що все йде за планом”, – відзначив Юсов.

Питання курортного сезону в Криму в таких умовах, на думку розвідника, взагалі не стоїть.

“У концтаборах курортний сезон не проводять. Сьогодні й уся Російська федерація, і тимчасово окуповані території, коли ми говоримо про Крим – це великий режимний об’єкт, військова база з елементами концтабору. Тому якщо ми говоримо про ті ж траншеї та інженерні роботи – всі пляжі перекопані, багато чого заміновано. В таких умовах тотальних фільтраційних заходів, роботи спецслужб, по суті репресивного режиму, особливо на окупованому півострові, про який курортний сезон можна говорити? Хіба якщо переодягнені ФСБшники будуть вдавати з себе туристів – у такому випадку можливо”, – вважає розвідник.

“Валізні настрої”, за інформацією Юсова, присутні й на території так званих “ЛНР” і “ДНР”. Але там колаборантам доводиться важче. Вони, за словами представника ГУР, “сидять на валізах”, але вивезти рідних не можуть – бояться порушити заборону командування.

“У даній ситуації їхні родини багато в чому знаходяться в заручниках у кремлівського режиму”, – вважає представник розвідки.