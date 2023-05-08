«В концлагерях курортный сезон не проводят» — ГУР о настроениях оккупантов

Представитель Главного управления разведки Украины (ГУР) Андрей Юсов в интервью РБК-Украина рассказал, как россияне паникуют в ожидании контрнаступления ВСУ и что происходит в оккупированном Крыму.

Армия РФ готовится к украинскому контрнаступлению. Оккупанты проводят инженерные работы и строят оборонительные сооружения. Однако настроения у них далеки от победных.

«Это сопровождается, в том числе и паническими настроениями – среди оккупантов, среди оккупационной администрации, в том числе среди российских военных. Это видно и из материалов перехватов, и из другой информации. И также среди простых «обывателей», которые являются коллаборантами. Поэтому да – паника есть. И если те же траншеи роются на севере Крыма – это значит, что для себя один из сценариев они предполагают отступление и прорыв на Крым украинских сил безопасности и обороны», — считает представитель ГУР.

По его данным, из Крыма действительно уезжают люди. Такой процесс, как правило, активизируется после очередных взрывов на полуострове. Однако первыми бегут все же не обычные граждане, а семьи коллаборантов и местной «элиты».

«Руководство оккупационных администраций Крыма, командование — они уже в основном позаботились о том, чтобы вывезти свои семьи за пределы оккупированных территорий. Кому повезло — вывезли даже за пределы Российской федерации или по крайней мере на территории Московии. То же касается условных элит – бизнес, политических, военных. Они уже свои семьи обеспечили большим уровнем безопасности. То же касается продажи имущества и других вещей. Но широкой публике продолжают рассказывать, что все идет по плану», — отметил Юсов.

Вопрос курортного сезона в Крыму в таких условиях, по мнению разведчика, вообще не стоит.

«В концлагерях курортный сезон не проводят. Сегодня и вся Российская федерация, и временно оккупированные территории, когда мы говорим о Крыме – это большой режимный объект, военная база с элементами концлагеря. Поэтому если мы говорим о тех же траншеях и инженерных работах – все пляжи перекопаны, многое заминировано. В таких условиях тотальных фильтрационных мероприятий, работы спецслужб, по сути репрессивного режима, особенно на оккупированном полуострове, о каком курортном сезоне можно говорить?» – считает разведчик.

«Чемоданные настроения», по информации Юсова, присутствуют и на территории так называемых «ЛНР» и «ДНР». Но там коллаборантам приходится труднее. Они, по словам представителя ГУР, «сидят на чемоданах», но вывезти родных не могут – боятся нарушить запрет командования.

«В данной ситуации их семьи во многом находятся в заложниках у кремлевского режима», – считает представитель разведки.