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РФ может готовить провокации на 9 мая — ГУР

Мир 10:50   07.05.2023
Елена Нагорная
РФ может готовить провокации на 9 мая — ГУР

На 9 мая РФ может готовить провокации — как против своего гражданского населения, так и против Беларуси, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

«Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая», — отметил Юсов.

Он также предположил, что россияне могут направить провокации и против Беларуси: такая российская «операция под фальшивым флагом» может иметь целью втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

«Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет», — подчеркнул Юсов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Мир, Политика, Украина; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 10:50;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 9 мая РФ может готовить провокации — как против своего гражданского населения, так и против Беларуси, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.".