РФ может готовить провокации на 9 мая — ГУР
На 9 мая РФ может готовить провокации — как против своего гражданского населения, так и против Беларуси, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.
«Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая», — отметил Юсов.
Он также предположил, что россияне могут направить провокации и против Беларуси: такая российская «операция под фальшивым флагом» может иметь целью втянуть белорусскую армию в войну против Украины.
«Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет», — подчеркнул Юсов.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 10:50;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На 9 мая РФ может готовить провокации — как против своего гражданского населения, так и против Беларуси, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.".