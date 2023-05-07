РФ может готовить провокации на 9 мая — ГУР

На 9 мая РФ может готовить провокации — как против своего гражданского населения, так и против Беларуси, заявил в эфире телемарафона представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

«Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая», — отметил Юсов.

Он также предположил, что россияне могут направить провокации и против Беларуси: такая российская «операция под фальшивым флагом» может иметь целью втянуть белорусскую армию в войну против Украины.

«Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет», — подчеркнул Юсов.