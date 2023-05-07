«Могут устроить определенные салюты»: в ВСУ рассказали, ждать ли ракет 9 мая
Со вчерашнего дня российская армия нарастила количество ракетоносителей в Черном море до четырех надводных. Их суммарный залп «Калибров» составляет до 32 ракет, рассказала в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
«Это достаточно существенная угроза с моря. И мы понимаем, что присутствие ракетоносителей может свидетельствовать об определенной подготовке, учитывая еще и календарные даты. Мы говорили о том, что надо быть наготове к таким моментам, что россияне могут устроить определенные салюты не того направления», — сказала Гуменюк.
В то же время представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона воздержался от прогнозов.
«Никто вам не скажет, что будет в ближайшее время. То, что есть носители в Черном море — это очевидно. Суммарным залпом, как говорят, около 30 ракет. Не забывайте о тех носителях, которые были сегодня ночью — Ту-22М3. Там довольно много самолетов с ракетами. Есть Ту-95 и есть Ту-160, которые могут за час выйти на боевой курс и что-то сделать. Наша задача — держать строй, держать небо и готовиться к отражению атак. И усиливаться. Ожидаем те системы, которые обещали предоставить партнеры. Они постепенно поступают в страну. Хотелось бы значительно быстрее», — отметил Игнат.
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- • Дата публикации материала: 7 мая 2023 в 09:21;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Со вчерашнего дня российская армия нарастила количество ракетоносителей в Черном море до четырех надводных. Их суммарный залп «Калибров» составляет до 32 ракет, рассказала в эфире телемарафона руководитель пресс-центра Сил обороны и охраны оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.".