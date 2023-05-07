“Можуть влаштувати певні салюти”: у ЗСУ розповіли, чи чекати ракет 9 травня

Відучора російська армія наростила кількість ракетоносіїв у Чорному морі до чотирьох надводних. Їхній сумарний залп “Калібрів” складає до 32 ракет, розповіла в етері телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони та охорони оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк.

“Це досить суттєва загроза з моря. І ми розуміємо, що присутність ракетоносіїв може свідчити про певну підготовку, враховуючи ще й календарні дати. Ми говорили про те, що треба бути напоготові до таких моментів, що росіяни можуть влаштувати певні салюти не того напрямку” — сказала Гуменюк.

Водночас, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в етері телемарафону утримався від прогнозів.

“Ніхто вам не скаже, що буде найближчим часом. Те, що є носії в Чорному морі – це очевидно. Сумарним залпом, як говорять, близько 30 ракет. Не забувайте про ті носії, що були сьогодні вночі – Ту-22М3. Там доволі багато літаків з ракетами. Є Ту-95 і є Ту-160, які можуть за годину вийти на бойовий курс і щось зробити. Наше завдання – тримати стрій, тримати небо і готуватися до відбиття атак. І посилюватися. Очікуємо на ті системи, які обіцяли надати партнери. Вони поступово надходять у країну. Хотілося б значно швидше”, – зазначив Ігнат.