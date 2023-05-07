РФ може готувати провокації на 9 травня – Головне управління розвідки

На 9 травня РФ може готувати провокації – як проти свого цивільного населення, так і проти Білорусі, заявив в етері телемарафону представник ГУР МО України Андрій Юсов.

«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації й не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», — зазначив Юсов.

Він також припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації й проти Білорусі: така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.

«Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде», — підкреслив Юсов.