РФ може готувати провокації на 9 травня – Головне управління розвідки
На 9 травня РФ може готувати провокації – як проти свого цивільного населення, так і проти Білорусі, заявив в етері телемарафону представник ГУР МО України Андрій Юсов.
«Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації й не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня», — зазначив Юсов.
Він також припустив, що росіяни можуть спрямувати провокації й проти Білорусі: така російська «операція під фальшивим прапором» може мати на меті втягнути білоруську армію у війну проти України.
«Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде», — підкреслив Юсов.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Травня 2023 в 10:50;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На 9 травня РФ може готувати провокації – як проти свого цивільного населення, так і проти Білорусі, заявив в етері телемарафону представник ГУР МО України Андрій Юсов.".