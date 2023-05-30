На Куп’янсько-Лиманський напрямок РФ стягує «різношерсті» війська – ЗСУ

За добу на Куп’янсько-Лиманському напрямку сталося 13 бойових зіткнень.

«У них (ред – військ РФ) там різношерсте формування, оскільки є проблеми з особовим складом, тому беруть усе – і казачі формування, і кадирівців, і так званий БАРС, і територіальні війська. Так, вони на цьому напрямку час від часу активізують свої дії. За цю добу 13 бойових зіткнень відбулося в районі Масютівки, в районі Білогорівки, Стельмахівки, там вони зазнали втрат, відійшли», – повідомив в етері нацмарафону речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

Протягом доби українські захисники на Куп’янсько-Лиманському напрямку вбили 25 окупантів та ще 63 поранили. Також знищили дві бойові машини піхоти, ворожі мінометні комплекси, дрон-камікадзе «Ланцет» і три автомобілі росіян.