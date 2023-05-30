На Купянско-Лиманское направление РФ стягивает «разношерстные» войска – ВСУ
За сутки на Купянско-Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений.
«У них (ред — войск РФ) там разношерстное формирование, поскольку есть проблемы с личным составом, поэтому берут все – и казачьи формирования, и кадыровцев, и так называемый БАРС, и территориальные войска. Да, они на этом направлении время от времени активизируют свои действия. За эти сутки 13 боевых столкновений произошло в районе Масютовки, в районе Белогоровки, Стельмаховки, там они понесли потери, отошли», — сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
За сутки украинские защитники на Купянско-Лиманском направлении убили 25 оккупантов и еще 63 ранили. Также уничтожили две боевые машины пехоты, вражеские минометные комплексы, дрон-камикадзе «Ланцет» и три автомобиля россиян.
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- • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Купянско-Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений.".