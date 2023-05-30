На Купянско-Лиманское направление РФ стягивает «разношерстные» войска – ВСУ

За сутки на Купянско-Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений.

«У них (ред — войск РФ) там разношерстное формирование, поскольку есть проблемы с личным составом, поэтому берут все – и казачьи формирования, и кадыровцев, и так называемый БАРС, и территориальные войска. Да, они на этом направлении время от времени активизируют свои действия. За эти сутки 13 боевых столкновений произошло в районе Масютовки, в районе Белогоровки, Стельмаховки, там они понесли потери, отошли», — сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

За сутки украинские защитники на Купянско-Лиманском направлении убили 25 оккупантов и еще 63 ранили. Также уничтожили две боевые машины пехоты, вражеские минометные комплексы, дрон-камикадзе «Ланцет» и три автомобиля россиян.