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На Купянско-Лиманское направление РФ стягивает «разношерстные» войска – ВСУ

Общество 14:49   30.05.2023
Виктория Яковенко
На Купянско-Лиманское направление РФ стягивает «разношерстные» войска – ВСУ

За сутки на Купянско-Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений.

«У них (ред — войск РФ) там разношерстное формирование, поскольку есть проблемы с личным составом, поэтому берут все – и казачьи формирования, и кадыровцев, и так называемый БАРС, и территориальные войска. Да, они на этом направлении время от времени активизируют свои действия. За эти сутки 13 боевых столкновений произошло в районе Масютовки, в районе Белогоровки, Стельмаховки, там они понесли потери, отошли», — сообщил в эфире нацмарафона спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

За сутки украинские защитники на Купянско-Лиманском направлении убили 25 оккупантов и еще 63 ранили. Также уничтожили две боевые машины пехоты, вражеские минометные комплексы, дрон-камикадзе «Ланцет» и три автомобиля россиян.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 30 мая 2023 в 14:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки на Купянско-Лиманском направлении произошло 13 боевых столкновений.".