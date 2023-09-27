З яру на ХТЗ вивезли 750 мішків зі сміттям, яке харків’яни назбирали з липня

Одні місцеві продовжують засмічувати яр Мокрий Жихор в мікрорайоні ХТЗ, інші ж його розчищають. Поки що перемагають ті, хто на темному боці. Однак 26 вересня на допомогу екоактивістам прийшов невеликий загін комунальників КВПВ зі спецтехнікою. Ініціативна група, яка до цього підтримки з боку міських КП майже не мала, називає це дивом. Станом на сьогодні всі мішки зі сміттям, а їх накопичилося близько 750, вивезли з яру. Також КП встановило контейнер для відходів. Подробиці у репортажі МГ “Об’єктив”.

Ніна, місцева мешканка

Збиралися робити у п’ятдесятих роках озеро тут. У неділю агітували людей, і за це їм давали цукру кілограм безкоштовно.

Був час, коли на яр Мокрий Жихор, через який тече мала річка Жихорець, були грандіозні плани, але…

Ніна, мешканка ХТЗ

Але чомусь не стали, передумали. І стали от сміття кидати. Дерева десь утворилися. Але це вітром занесло.

Баба Ніна, за її розповідями, вже у ті далекі роки стояла на захисті природи.

Ніна, мешканка ХТЗ

Ось у шостому номері я казала: “Не кидай”. У них там і кози, і загалом велике господарство. І постійно у них якесь сміття. Де брав? Не знаю.

Жінка намагалася пояснювати сусідам про шкоду здоров’ю, збитки. Говорячи сучасною мовою, була екоактивісткою.

Ніна, мешканка ХТЗ

Ну, загалом, я теж лаялася, казала. Але це все марно.

Відповідно до теорії розбитих вікон, якщо хтось розбив скло в будинку і ніхто не вставив нове, то незабаром жодного цілого вікна в цьому будинку не залишиться, а потім взагалі почнеться мародерство.

Юрій Гаврилюк, викладач, активіст руху “Новий Харків”, мешканець ХТЗ

У людей такий менталітет склався, що чого б ні? Тут і так вже. Як то відоме оголошення: «Кидайте сміття прямо тут. Тут і так все засрано».

Річка Жихорець має свої джерела.

Галина Краснобрижа, активістка руху «Новий Харків», мешканка ХТЗ

Якщо з цієї точки, де ми стоїмо, і чотири кілометри по річищу – десять джерел, причому каптованих.

«Каптоване» означає, що з бетонного закритого водозбірника джерельна вода витікає по трубі назовні.

Юрій Гаврилюк, викладач, активіст руху «Новий Харків», мешканець ХТЗ

Ця річка містить десять джерел до аеропорту аж туди до проспекту Гагаріна.

У перші місяці повномасштабного вторгнення рф водогони працювали з перебоями.

Галина Краснобрижа, активістка руху «Новий Харків», мешканка ХТЗ

Коли немає в крані ніякої води, куди ми всі біжимо? До джерел.

Ці джерела, розказують мешканці ХТЗ, врятували весь район.

Юрій Гаврилюк, викладач, активіст руху «Новий Харків», мешканець ХТЗ

Були черги дуже великі і люди, які знали, що є друге джерело через кілометр – ходили до другого.

Перше і друге джерела – найближчі до району багатоповерхівок і приватного сектору.

Галина Краснобрижа, активістка руху «Новий Харків», мешканка ХТЗ

Коли ми почали брати цю воду, ми звернули увагу, це війна нас змусила звернути увагу, в якому стані яр.

Юрій Гаврилюк, викладач, активіст руху «Новий Харків», мешканець ХТЗ

Вода – вона така штука, хто фізику вивчав, її зупинити неможливо. Вона просочується, вона фільтрується, вона забруднюється.

Тоді від джерел, з яких люди і зараз постійно беруть воду, декілька обізнаних людей пішли вверх по річці до яру.

Галина Краснобрижа, активістка руху «Новий Харків», мешканка ХТЗ

Пішли вверх по річці і побачили цей армагеддон. Те, що ми бачимо зараз – це уже сквер. Це парк європейського рівня.

Екоактивісти багато разів зверталися до влади з тим, щоб спільно розв’язувати проблему забруднення яру і річки.

Галина Краснобрижа, активістка руху «Новий Харків», мешканка ХТЗ

Ми почали писати на гарячу державну урядову лінію. У них пошта спускає всі запити на місцевих.

1 травня цього року до яру прибули представники мерії, КП «Комплекс з експлуатації об’єктів водозниження і зливової каналізації», чиновники Індустріального і Немишлянського районів.

Юрій Гаврилюк, викладач, активіст руху «Новий Харків», мешканець ХТЗ

Ми з вами на правому березі річки Жихорець. І це Немишлянський район. Ось там річка. На тому березі Індустріальний район. Тому будь-які події, які відбуваються на тому березі, не стосуються цього берега.

Річка і яр такі занедбані, бо мають двох господарів, тобто нічиї, вважає Юрій. І ні в Немишлянському, ні в Індустріальному районі не беруть на себе відповідальність за це місце.

Галина Краснобрижа, активістка руху «Новий Харків», мешканка ХТЗ

Вони нам казали: «Не на часі. Війна. Не на часі». Ми їм кажемо: «Джерела, люди, вода». -«Не на часі».

Допомогти людям врешті погодилося комунальне підприємство «Комплекс з вивозу побутових відходів».

Галина Краснобрижа, активістка руху «Новий Харків», мешканка ХТЗ

Просто диво якесь. Приїхали комунальники. Велика їм дяка. На даний момент у нас накопичилось десь 750 мішків зі сміттям. І приїхала величезна машина.

Вивезення сміття з яру не входить до обов’язків підприємства, каже його директор.

Олексій Артикуленко, директор КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”

Ми просто проявляємо нашу ініціативу і допомагаємо активістам це все зробити. Руками можна зібрати сміття, а вивозити вже потрібно спеціалізованою технікою. Тим більше з такого яру. Тут важкодоступне місце для техніки.

Галина Краснобрижа, активістка руху «Новий Харків», мешканка ХТЗ

Ми, звичайно, будемо продовжувати роботу і мішки ще будуть. У нас є домовленість, що вони будуть нам допомагати з вивозом.

Олексій Артикуленко, директор КП “Комплекс з вивозу побутових відходів”

Ми визначилися з активістами, що двічі на місяць тут буде встановлено на дві доби бункер. Кожна перша і кожна остання субота місяця тут стоятиме бункер, де машині зручно під’їхати та люди зможуть туди викинути. Якщо вони не хочуть кидати сміття у спеціально відведених місцях.

Загалом проблема засмічення – державна проблема. Не треба забувати, кажуть активісти, що Жихорець – річка, що впадає в Уди.

Юрій Гаврилюк, викладач, активіст руху «Новий Харків», мешканець ХТЗ

Біля Жихора впадає в Уди. Потім Сіверський Донець. Потім Дон і Азовське море.

Тобто, викидаючи сміття в цьому яру, його можна буде зустріти, купаючись в Азовському морі.

Юрій Гаврилюк, викладач, активіст руху «Новий Харків», мешканець ХТЗ

Ця маленька річка несе свої води і віддає їх до Азову.