У Харкові українізували Сумський ринок (фото)

Всередині Сумського ринку у Харкові замінили російськомовні вивіски.

«У Харкові проведено українізацію всередині Сумського ринку. Далі буде», – повідомили у телеграм-каналі проєкту «Деколонізація. Україна».

Майже два тижні активісти опублікували фото російськомовної вивіски, яка була на цьому ринку.

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