У Харкові українізували Сумський ринок (фото)
Всередині Сумського ринку у Харкові замінили російськомовні вивіски.
«У Харкові проведено українізацію всередині Сумського ринку. Далі буде», – повідомили у телеграм-каналі проєкту «Деколонізація. Україна».
Майже два тижні активісти опублікували фото російськомовної вивіски, яка була на цьому ринку.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: активисты, деколонизация, ринок, сумской, украинизировали, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 14:19;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Всередині Сумського ринку у Харкові замінили російськомовні вивіски.".