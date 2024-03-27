Live
  • Ср 27.03.2024
  • Харків  +9°С
  • USD 39.34
  • EUR 42.69

У Харкові українізували Сумський ринок (фото)

Суспільство 14:19   27.03.2024
Вікторія Яковенко
У Харкові українізували Сумський ринок (фото)

Всередині Сумського ринку у Харкові замінили російськомовні вивіски.

«У Харкові проведено українізацію всередині Сумського ринку. Далі буде», – повідомили у телеграм-каналі проєкту «Деколонізація. Україна».

01

04
Фото: “Деколонізація. Україна”

Майже два тижні активісти опублікували фото російськомовної вивіски, яка була на цьому ринку.

02
Фото: “Деколонізація. Україна”

Читайте також: У Харкові демонтували меморіальну дошку Маяковському

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Зливав» РФ дані про електропідстанції на Харківщині: затримали зрадника
«Зливав» РФ дані про електропідстанції на Харківщині: затримали зрадника
27.03.2024, 14:30
У Харкові українізували Сумський ринок (фото)
У Харкові українізували Сумський ринок (фото)
27.03.2024, 14:19
Домашній тиран у Харкові пропонував копам тисячу доларів: його судитимуть
Домашній тиран у Харкові пропонував копам тисячу доларів: його судитимуть
27.03.2024, 13:51
У Харкові закрили кладовище, вночі там впав «шахед» (фото)
У Харкові закрили кладовище, вночі там впав «шахед» (фото)
27.03.2024, 13:11
Головні новини Харкова 26.03: у метро скоротили інтервали руху, авіаудари РФ
Головні новини Харкова 26.03: у метро скоротили інтервали руху, авіаудари РФ
26.03.2024, 23:45
«Закрив очі» на свої обов’язки: на Харківщині судитимуть майстра лісгоспу
«Закрив очі» на свої обов’язки: на Харківщині судитимуть майстра лісгоспу
27.03.2024, 12:44

Новини за темою:

18:04
Ще два мурали з Пушкіним зафарбували у Харкові. Це останні у місті – активісти
21:18
З яру на ХТЗ вивезли 750 мішків зі сміттям, яке харків’яни назбирали з липня
12:25
З фасаду харківського планетарію зняли згадку про Гагаріна
12:53
Активісти вимагають демонтувати пам’ятник Ломоносову в Харкові
19:21
Активісти допомагатимуть стежити за станом укриттів у Харкові – Терехов

Ви читали новину: «У Харкові українізували Сумський ринок (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2024 в 14:19;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Всередині Сумського ринку у Харкові замінили російськомовні вивіски.".