В Харькове украинизировали Сумской рынок (фото)

Внутри Сумского рынка в Харькове заменили русскоязычные вывески.

«В Харькове проведена украинизация внутри Сумского рынка. Продолжение следует», — сообщили в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».

Около двух недель активисты опубликовали фото русскоязычной вывески, которая была на этом рынке.

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