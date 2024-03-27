В Харькове украинизировали Сумской рынок (фото)
Фото: «Деколонизация. Украина»
Внутри Сумского рынка в Харькове заменили русскоязычные вывески.
«В Харькове проведена украинизация внутри Сумского рынка. Продолжение следует», — сообщили в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».
Около двух недель активисты опубликовали фото русскоязычной вывески, которая была на этом рынке.
Читайте также: В Харькове демонтировали мемориальную доску Маяковскому
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: активисты, деколонизация, ринок, рынок, сумской, украинизировали, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «В Харькове украинизировали Сумской рынок (фото)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 14:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внутри Сумского рынка в Харькове заменили русскоязычные вывески.".