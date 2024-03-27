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В Харькове украинизировали Сумской рынок (фото)

Общество 14:19   27.03.2024
Виктория Яковенко
В Харькове украинизировали Сумской рынок (фото) Фото: «Деколонизация. Украина»

Внутри Сумского рынка в Харькове заменили русскоязычные вывески.

«В Харькове проведена украинизация внутри Сумского рынка. Продолжение следует», — сообщили в Telegram-канале проекта «Деколонизация. Украина».

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Фото: «Деколонизация. Украина»

Около двух недель активисты опубликовали фото русскоязычной вывески, которая была на этом рынке.

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Фото: «Деколонизация. Украина»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 27 марта 2024 в 14:19;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Внутри Сумского рынка в Харькове заменили русскоязычные вывески.".