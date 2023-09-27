Из яра на ХТЗ вывезли 750 мешков с мусором, который харьковчане собрали с июля

Одни местные продолжают засорять яр Мокрый Жихарь в микрорайоне ХТЗ, другие же его расчищают. Пока что побеждают те, кто на темной стороне. Однако 26 сентября на помощь экоактивистам пришел небольшой отряд коммунальщиков КВБО со спецтехникой. Инициативная группа, которая ранее поддержки со стороны городских КП почти не имела, называет это чудом. По состоянию на сегодня все мешки с мусором, а их накопилось около 750, вывезли из яра. Также КП установило контейнер для отходов. Подробности в репортаже МГ «Объектив».

Нина, местная жительница

Собирались делать в пятидесятых годах озеро здесь. В воскресенье агитировали людей и за это им давали сахара килограмм бесплатно.

Было время, когда на яр Мокрый Жихарь, через который течет малая река Жихорец, были грандиозные планы, но…

Нина, жительница ХТЗ

Но почему-то не стали, передумали. И стали вот мусор бросать. Деревья откуда-то образовались. Но это ветром занесло.

Баба Нина, по ее рассказам, уже в те далекие годы стояла на защите природы.

Нина, жительница ХТЗ

Вот в шестом номере я говорила: «Не бросай». У них там и козы, и в общем хозяйство большое. И постоянно у них какой-то мусор. Где он брал? Не знаю.

Женщина пыталась объяснять соседям о вреде здоровью, ущербе. Говоря современным языком, была экоактивисткой.

Нина, жительница ХТЗ

Ну, в общем, я тоже ругалась, говорила. Но это все бесполезно.

Согласно теории разбитых окон, если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется, а потом и вовсе начнется мародерство.

Юрий Гаврилюк, преподаватель, активист движения «Новый Харьков», житель ХТЗ

У людей такой менталитет сложился, а чего бы нет? Здесь и так уже. Как то известное объявление: «Бросайте мусор прямо здесь. Здесь и так все засрано».

Река Жихорец имеет свои источники.

Галина Краснобрыжая, активистка движения «Новый Харьков», жительница ХТЗ

Если с этой точки, где мы стоим, и четыре километра по руслу — десять источников, причем каптированных.

«Каптированный» означает, что из бетонного закрытого водосборника родниковая вода вытекает по трубе наружу.

Юрий Гаврилюк, преподаватель, активист движения «Новый Харьков», житель ХТЗ

Эта река содержит десять источников до аэропорта вплоть туда до проспекта Гагарина.

В первые месяцы полномасштабного вторжения рф водопроводы работали с перебоями.

Галина Краснобрыжая, активистка движения «Новый Харьков», жительница ХТЗ

Когда нет в кране никакой воды, куда мы все бежим? К источникам.

Эти источники, рассказывают жители ХТЗ, спасли весь район.

Юрий Гаврилюк, преподаватель, активист движения «Новый Харьков», житель ХТЗ

Были очереди очень большие и люди, которые знали, что есть второй источник через километр — ходили ко второму.

Первый и второй источники — ближайшие к району многоэтажек и частного сектора.

Галина Краснобрыжая, активистка движения «Новый Харьков», жительница ХТЗ

Когда мы начали брать эту воду, мы обратили внимание, это война нас заставила обратить внимание, в каком состоянии яр.

Юрий Гаврилюк, преподаватель, активист движения «Новый Харьков», житель ХТЗ

Вода — она такая штука, кто физику изучал, ее остановить невозможно. Она просачивается, она фильтруется, она загрязняется.

Тогда от источников, из которых люди и сейчас постоянно берут воду, несколько знающих людей пошли вверх по реке к яру.

Галина Краснобрыжая, активистка движения «Новый Харьков», жительница ХТЗ

Пошли вверх по реке и увидели этот армагеддон. То, что мы видим сейчас — это уже сквер. Это парк европейского уровня.

Экоактивисты много раз обращались к властям с тем, чтобы совместно решать проблему загрязнения яра и реки.

Галина Краснобрыжая, активистка движения «Новый Харьков», жительница ХТЗ

Мы начали писать на горячую государственную правительственную линию. У них почта спускает все запросы на местных.

1 мая этого года в яр прибыли представители мэрии, КП «Комплекс по эксплуатации объектов водопонижения и ливневой канализации», чиновники Индустриального и Немышлянского районов.

Юрий Гаврилюк, преподаватель, активист движения «Новый Харьков», житель ХТЗ

Мы с вами на правом берегу реки Жихорец. И это Немышлянский район. Вот там река. На том берегу Индустриальный район. Поэтому любые события, которые происходят на том берегу, не касаются этого берега.

Река и яр такие заброшенные, потому что имеют двух хозяев, то есть ничьи, считает Юрий. И ни в Немышлянском, ни в Индустриальном районе не берут на себя ответственность за это место.

Галина Краснобрыжая, активистка движения «Новый Харьков», жительница ХТЗ

Они нам говорили: «Не ко времени. Война. Не ко времени». Мы им говорим: «Источники, люди, вода». — «Не время».

На помощь людям наконец пришло коммунальное предприятие «Комплекс по вывозу бытовых отходов».

Галина Краснобрыжая, активистка движения «Новый Харьков», жительница ХТЗ

Просто чудо какое-то. Приехали коммунальщики. Большое им спасибо. На данный момент у нас накопилось где-то 750 мешков с мусором. И приехала огромная машина.

Вывоз мусора из яра не входит в обязанности предприятия, говорит его директор.

Алексей Артикуленко, директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

Мы просто проявляем нашу инициативу и помогаем активистам это все сделать. Руками можно собрать мусор, а вывозить уже нужно специализированной техникой. Тем более из такого яра. Здесь труднодоступное место для техники.

Галина Краснобрыжая, активистка движения «Новый Харьков», жительница ХТЗ

Мы, конечно, будем продолжать работу и мешки еще будут. У нас есть договоренность, что они будут нам помогать с вывозом.

Алексей Артикуленко, директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов»

Мы определились с активистами, что два раза в месяц здесь будет установлен на двое суток бункер. Каждая первая и каждая последняя суббота месяца здесь будет стоять бункер, где машине удобно подъехать и люди смогут туда выбросить. Если они не хотят бросать мусор в специально отведенных местах.

В целом проблема засорения — государственная проблема. Не надо забывать, говорят активисты, что Жихорец — река, впадающая в Уды.

Юрий Гаврилюк, преподаватель, активист движения «Новый Харьков», житель ХТЗ

Возле Жихаря впадает в Уды. Потом Северский Донец. Потом Дон и Азовское море.

То есть, выбрасывая мусор в этом овраге, его можно будет встретить, купаясь в Азовском море.

Юрий Гаврилюк, преподаватель, активист движения «Новый Харьков», житель ХТЗ

Эта маленькая речка несет свои воды и отдает их в Азов.