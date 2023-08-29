«Хотим свой Саржин яр»: харьковчане с ХТЗ готовы 3 года убирать свалку у реки

Вместо места, где можно отдохнуть в тени у воды в летнюю жару — свалка. А на склоне — сточная труба. До десяти жителей района ХТЗ в Харькове не смогли смириться с тем, во что превратился яр Мокрый Жихарь. Решили: хоть малыми силами, но создадут райский уголок. Подсчитали: если их будет столько же, уборка и благоустройство займет до трех лет. Но люди все же не теряют надежду на помощь чиновников и местных жителей. Что уже ответили в мэрии и экоинспекции, активисты рассказали корреспондентам МГ «Объектив».

Харьковчанка Галина Краснобрыжая каждое воскресенье, а иногда и в будни убирает яр Мокрый Жихарь — потенциальный островок покоя в микрорайоне ХТЗ. Яр уже не одно десятилетие представляет собой свалку.

Женщина называет себя альпинисткой, потому что каждый раз ловко поднимается на склон, чтобы сгрести вниз разнообразный хлам. Именно так, с граблями, улыбается Галина, и проводит собственную пенсию. Говоря о своей мечте, женщина не сдерживает эмоций.

«Я очень надеюсь, что война закончится нашей победой. И будем здесь отдыхать», — говорит Галина.

У женщины четверо внуков, которые сейчас во Львове. Именно для них неподалеку от дома хочет создать такое же место, как Саржин яр на Павловом Поле. Потому что туда, говорит, возить детей далеко и неудобно.

«Когда строили ХТЗ, то там были очень большие планы, которые разрушила Вторая мировая война. В овраге планировали санаторий, дом отдыха. Дикая правда», — рассказывает Галина.

Женщина говорит о соцгородке «Новый Харьков», глобальные планы на создание которого на территории современного района имели в 1930-х годах, когда здесь построили тракторный завод. В свалку овраг, по данным департамента строительства и дорожного хозяйства горсовета, начал превращаться еще до застройки склонов.

«В начале войны, когда не было совсем никакой воды, мы ходили к источникам. Жихорец нас просто спас в первый месяц. И теперь наша очередь спасать Жихорец», — говорит Галина.

Жихорец — малая река, которая берет начало от станции метро «Имени А.С. Масельского» и впадает в Уды в поселке Жихарь. Первое упоминание о ней датируется 17-м веком. Обозначена она и на карте Харьковского уезда.

С развитием района реку частично засыпали землей и превратили в дождевой коллектор. Житель ХТЗ Юрий Гаврилюк рассказывает, что когда-то чуть ниже по руслу люди купались, а сейчас даже в такой воде появилась рыба.

«То, что река маленькая, не говорит об отсутствии у нее нет потенциала. На этой малой реке в районе аэропорта стоит большой водоем. На маленьких реках можно делать пруды, рыбацкие водоемы», — объясняет еще один член инициативной группы Руслан Аксенов.

Парень, которому стала небезразлична судьба реки, самостоятельно первым взялся ее расчищать.

«Цель — чтобы наши люди изменили свое отношение к рекам, учитывая, что Харьковщина это вообще маловодный край. Уды, Северский Донец — их немного. А вот, например, Жихорец, Студенок, Рудка, на Салтовке еще Манжосов яр. Их следует ценить», — уверен Руслан.

Когда Руслан понял, что сам не справится, бросил клич в соцсетях. Вместе за работу взялись в этом году в мае, и с тех пор провели 23 толоки. Это украинский аналог советского субботника. Собираются люди каждое воскресенье, а иногда и в будни. Однако пока рекорд — это десять участников, регулярно же приходят четверо. Сейчас активисты несколько изменили тактику: расчищают уже не реку, а склоны, потому что с каждым ливнем мусор снова оказывается в воде. Активисты собирают его руками, несмотря на то, что под завалами может быть что угодно.

«Все это ручной труд. Не каждый на это решится и не каждый видит в этом какой-то результат. Но результат наверняка есть. Вообще здесь можно все что угодно найти. Мусор в основном бытовой. Есть и строительный. Все в куче. Бытовой мы стараемся сортировать в мешки — полиэтилен, битые стаканы. Что касается строительного мусора, это вообще трудный вопрос, что с ним делать», — признается Руслан.

Есть случаи, когда активистам добавляют работы местные. Недавно один из участников стал свидетелем, как жители сбросили в овраг мусор с тачки и ушли, как ни в чем не бывало. Руслан считает, что если бы территория была чистой и благоустроенной, люди бы не решились выбрасывать сюда мусор.

На данный момент активисты провели только один сбор средств. На 1900 мешков для мусора через платформу «Мой город» привлекли 10 тысяч гривен от неравнодушных. Из них уже наполнили около двух сотен. Однако наверх еще ни один не подняли — все они стоят на лужайке возле реки. Юрий Гаврилюк говорит, что идею собирать деньги на технику, которая бы вывезла мусор, пока отвергает. Мужчина не уверен, что люди будут жертвовать средства на такое во время войны.

Чтобы привлечь как можно больше внимания к своей инициативе, активисты приглашают СМИ, вызывают экологов и полицию, пишут обращения.

На этот раз в яру побывал экс-депутат горсовета Дмитрий Маринин. Он посоветовал обращаться к начальникам по благоустройству районов, главам районных администраций. Активисты же, наоборот, начинали сверху, с правительственной «горячей линии». Та переадресовала запрос на горсовет, а тот — на районы. Первая встреча с комиссией в яру состоялась 1 мая. В ней приняли участие представители департамента ЖКХ, райадминистраций, КП «КВЛК» и эколог.

«Мы их не всех смогли, кстати, в овраг затянуть. И там прозвучало, что это не река, а канализация, а овраг — свалка. И его почистить невозможно. В коммунальном предприятии ливневой канализации сказали, что они отвечают за реку и прибрежную зону. Склоны — это не их. Склоны это Индустриальный и Немышлянский районы. Они пишут нам письма», — рассказывает Галина.

В частности, в ответе департамента ЖКХ горсовета значится: «Для ликвидации выявленных мест накопления мусора и сухостойных деревьев необходимо применение специальной техники, служб и филиалов коммунальных предприятий, которое на сегодня используется в мероприятиях, направленных на подготовку жилищного хозяйства и соцсферы к работе в осенне-зимний период».

Также в ответе отмечается: яр обстреливали россияне, поэтому прежде всего его надо проверить на наличие взрывоопасных предметов. Их инициативная группа еще не находила, однако попадались патроны. Руслан не исключает, что времен уже этой войны.

В департаменте ЖКХ подтверждают, что КП «КВЛК» не обслуживает склоны. И в то же время в другом абзаце сообщается: с мая убрали мусор с 900 квадратных метров склона, вырезали поросль и сухие ветки и вывезли на полигон. Активисты утверждают: эта цифра значительно завышена. Хотя, действительно, коммунальщики расчистили площадку у реки от сухостоя.

«Они убрали совсем маленький участок, 5 на 5 метров. Вот и все. А вот жители улицы Расковой не нарадуются, потому что они на бис ее убрали. Как убрали — свернули вниз. Мы снова жалобу, что ничего не делается. И они снова убрали улицу Расковой», — говорит Галина.

Ко всему, на склоне рядом с частным сектором люди обнаружили сточную трубу. Она разошлась, и из отверстия все нечистоты еще в мае стекали в реку, рассказывает Юрий. Констатирует: после их жалоб поток из трубы прекратился.

«Эта труба, как так думаю, что переливной вариант, когда переполняются фекальные колодцы, верхняя жидкая составляющая стекает сюда, чтобы ее не откачивать и не платить деньги. В частном секторе наверху нет канализации в принципе», — утверждает Юрий.

Экоинспекция подтвердила загрязнение и воды в реке, и почвы. В КП «Харьковводоканал» ответили, что труба не их. Поэтому экологи написали письма в горсовет и правоохранительные органы, чтобы те установили причастных к ее появлению и использованию.

В ответах департаментов горсовета обещают, что не оставят людей один на один с яром и будут помогать с уборкой. Поэтому активисты готовятся принимать технику и убирают с дороги ясенелистный клен, заполонивший весь овраг.

«Чтобы почистить дорогу, пришлось немножко попилить. Все-таки есть надежда, что удастся какую-то малую механизацию сюда загнать. Ведь сколько нужно времени, чтобы руками это убрать — а если подогнать маленький погрузчик, экскаватор, то раз-раз и все», — говорит еще один участник толоки Сергей.

Клен ясенелистный — агрессивное растение, утверждают активисты. Поэтому уверены, что вопросов у экоинспекции по его вырезанию не будет. О других деревьях, например липы или осины, заботятся и пытаются сохранить. Если на дороге находят канадские клены, их пересаживают. А Галина уже купила семена травы, которой хочет укрепить склоны.

«Мы не будем останавливаться. За год, два, три — мы все уберем сами. Даже если они не будут нам помогать», — отмечает Юрий.

В Харькове и области уже есть положительный опыт, когда неравнодушные расчищали от мусора реки. В течение 2021-го проводилась акция «Чистые Уды» и в том же году на реке установили первый в Украине мусороуловитель. Активисты очищают его и во время войны. До этого мусорные острова на Удах также разбирали дачники, которые самоорганизовывались и привлекали технику.

Материал подготовлен при поддержке ОО «Интерньюз-Украина»