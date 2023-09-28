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36 пожеж за добу: на Харківщині горів трактор у полі та сухостій

Події 07:43   28.09.2023
Оксана Горун
36 пожеж за добу: на Харківщині горів трактор у полі та сухостій

За добу в Харківській області сталася одна пожежа, спричинена російським обстрілом. При цьому 25 із 36 зареєстрованих вогняних НП сталися в природних екосистемах – в основному через паліїв сухостою.

“Опівдні 27 вересня ворог завдав артилерійського удару по с. Мала Шапківка Кіндрашівської громади Куп’янського району Харківщини. В результаті обстрілу по населеному пункту сталося декілька осередків займання. На околиці села горів сухостій на відкритій місцевості на площі 3 га, а також господарча споруда на території приватного сектору на площі 60 кв.м. З вогнем боролись рятувальники 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальної частин у складі 3-х оперативних відділень та 11 чоловік особового складу ДСНС. Пожежу було ліквідовано о 17:01. Вогнеборці запобігли розповсюдженню полум’я на житловий сектор. Жертв та постраждалих немає”, – повідомили подробиці у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Причини інших пожеж пов’язані з бойовими діями. Здебільшого вогонь виникає з вини самих мешканців регіону, які випалюють сухостій.

Окрім пожеж, спричинених паліями, в регіоні трапилася і НП, пов’язана з технічною несправністю техніки – просто в полі спалахнув трактор. Пожежа сталася близько 17:00 у Золочівській громаді – неподалік села Велика Рогозянка.

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“Під час руху загорівся трактор “John Deere”. До місця події було направлено 2 відділення служби порятунку на автоцистернах. На момент прибуття вогнеборців горів трактор на площі 40 м кв. О 17:39 пожежу було локалізовано, а о 17:45 повністю ліквідовано. Постраждалих немає. Попередня причина виникнення пожежі – технічна несправність”, – зазначили в ДСНС.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу в Харківській області сталася одна пожежа, спричинена російським обстрілом. При цьому 25 із 36 зареєстрованих вогняних НП сталися в природних екосистемах – в основному через паліїв сухостою".