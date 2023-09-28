36 пожаров за сутки: на Харьковщине горел трактор в поле и сухостой
За сутки в Харьковской области случился один пожар, вызванный российским обстрелом. При этом 25 из 36 зарегистрированных огненных ЧП случились в природных экосистемах — в основном, из-за поджигателей сухостоя.
«В полдень 27 сентября враг нанес артиллерийский удар по с. Малая Шапковка Кондрашевской громады Купянского района Харьковщины. В результате обстрела по населенному пункту возникло несколько очагов возгорания. В окрестностях села горел сухостой на открытой местности на площади 3 га, а также хозяйственная постройка на территории частного сектора на площади 60 кв. м. С огнем боролись спасатели 14-й и 44-й пожарно-спасательных частей в составе трех оперативных отделений и 11 человек личного состава ГСЧС. Пожар ликвидировали в 17:01. Пожарные предотвратили распространение пламени на жилищный сектор. Жертв и пострадавших нет», — сообщили подробности в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Причины остальных пожаров не связаны с боевыми действиями. В основном огонь возникает по вине самих жителей региона, которые выжигают сухостой.
Кроме пожаров, вызванных поджигателями, в регионе случилось и ЧП, связанное с технической неисправностью техники — прямо в поле загорелся трактор. Пожар случился в районе 17:00 в Золочевской громаде — неподалеку от села Большая Рогозянка.
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«Во время движения загорелся трактор «John Deere». К месту происшествия было направлено два отделения спасательной службы на автоцистернах. На момент прибытия пожарных горел трактор на площади 40 м кв. В 17:39 пожар был локализован, а в 17:45 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Предварительная причина возникновения пожара – техническая неисправность», — отметили в ГСЧС.
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- • Дата публикации материала: 28 сентября 2023 в 07:43;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За сутки в Харьковской области случился один пожар, вызванный российским обстрелом. При этом 25 из 36 зарегистрированных огненных ЧП случились в природных экосистемах — в основном, из-за поджигателей сухостоя".