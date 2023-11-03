Біотехнологічний виш хоче побудувати укриття в пам’ятці архітектури Харкова
Угоду на мільйон гривень для створення проєкту укриття у будівлі «ХІМЕСХ», яка є пам’яткою містобудування та архітектури Харкова, уклали з ФОПом, який ніколи не займався створенням таких проєктів, пише ХАЦ .
Державний біотехнологічний університет уклав угоду із ФОП Омельченко Ірина Володимирівна щодо створення проєкту укриття у будівлі на вулиці Алчевських. Вартість проєктних робіт – 1 мільйон гривень.
Про це стало відомо з аналізу сайту “Prozorro”.
Проєктно-кошторисну документацію замовили для реставрації нежитлової будівлі “ХІМЕСХ” – пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення (охоронний №7010-Ха).
Замовники планують ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх під захисну споруду у будинку по вулиці Алчевських, 44 (це центральний, адміністративний корпус об`єднаного ДБТУ).
Цікаво, що ФОП Омельченко Ірина Володимирівна ніколи не займалась створенням архітектурних проєктів.
Але у договорі зазначено, що над розробкою документації працюватимуть інженер-проєктувальник і архітектор. 195 000 гривень підприємниця запланувала витратити на попереднє обстеження, ще майже 400 000 гривень піде на обстеження будинку. Саме робочий проєкт створення укриття коштуватиме 301 000 грн.
Укриття розраховане на 400 осіб.
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- Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: Державний біотехнологічний університет, пам'ятка архітектури, угода, укриття, Харків, ХАЦ;
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 16:53;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угоду на мільйон гривень для створення проєкту укриття у будівлі «ХІМЕСХ», яка є пам’яткою містобудування та архітектури Харкова, уклали з ФОПом, який ніколи не займався створенням таких проєктів, пише ХАЦ .".