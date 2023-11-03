Live
  • Пт 03.11.2023
    • Харків
  •   +10°С
  • USD 36.27
  • EUR 38.67

Біотехнологічний виш хоче побудувати укриття в пам’ятці архітектури Харкова

Суспільство 16:53   03.11.2023
Оксана Якушко
Біотехнологічний виш хоче побудувати укриття в пам’ятці архітектури Харкова

Угоду на мільйон гривень для створення проєкту укриття у будівлі «ХІМЕСХ», яка є пам’яткою містобудування та архітектури Харкова, уклали з ФОПом, який ніколи не займався створенням таких проєктів, пише ХАЦ .

Державний біотехнологічний університет уклав угоду із ФОП Омельченко Ірина Володимирівна щодо створення проєкту укриття у будівлі на вулиці Алчевських. Вартість проєктних робіт – 1 мільйон гривень.

Про це стало відомо з аналізу сайту “Prozorro”.

Проєктно-кошторисну документацію замовили для реставрації нежитлової будівлі “ХІМЕСХ” – пам’ятки містобудування та архітектури місцевого значення (охоронний №7010-Ха).

Замовники планують ремонт підвальних приміщень з пристосуванням їх під захисну споруду у будинку по вулиці Алчевських, 44 (це центральний, адміністративний корпус об`єднаного ДБТУ).

Цікаво, що ФОП Омельченко Ірина Володимирівна ніколи не займалась створенням архітектурних проєктів.

Але у договорі зазначено, що над розробкою документації працюватимуть інженер-проєктувальник і архітектор. 195 000 гривень підприємниця запланувала витратити на попереднє обстеження, ще майже 400 000 гривень піде на обстеження будинку. Саме робочий проєкт створення укриття коштуватиме 301 000 грн.

Укриття розраховане на 400 осіб.

Читайте також: У Харкові величезне укриття досі не упорядкували – прокуратура

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Біотехнологічний виш хоче побудувати укриття в пам’ятці архітектури Харкова
Біотехнологічний виш хоче побудувати укриття в пам’ятці архітектури Харкова
03.11.2023, 16:53
“Зе!Жінки Харківщина”: відбувся форум жіночого крила партії “Слуга Народу”
“Зе!Жінки Харківщина”: відбувся форум жіночого крила партії “Слуга Народу”
03.11.2023, 16:37
“Вдалий день”. 7 танків і 9 ББМ ворога знищили ЗСУ на Куп’янському напрямку
“Вдалий день”. 7 танків і 9 ББМ ворога знищили ЗСУ на Куп’янському напрямку
03.11.2023, 16:46
Харків’ян закликали не засмічувати каналізацію
Харків’ян закликали не засмічувати каналізацію
03.11.2023, 16:24
“Щоб подихали”. Половецьких баб у Харкові порубав п’яний безробітний (відео)
“Щоб подихали”. Половецьких баб у Харкові порубав п’яний безробітний (відео)
03.11.2023, 15:46
11 тис. за документи. Голова ветлікарні в Харкові повторно погоріла на хабарі
11 тис. за документи. Голова ветлікарні в Харкові повторно погоріла на хабарі
03.11.2023, 15:19

Новини за темою:


Ви читали новину: «Біотехнологічний виш хоче побудувати укриття в пам’ятці архітектури Харкова»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2023 в 16:53;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Угоду на мільйон гривень для створення проєкту укриття у будівлі «ХІМЕСХ», яка є пам’яткою містобудування та архітектури Харкова, уклали з ФОПом, який ніколи не займався створенням таких проєктів, пише ХАЦ .".